Perché agli ospiti non è mai permesso vestirsi di bianco a un matrimonio (e il nero è un caso a parte)

C’è una regola non scritta che ogni invitato a un matrimonio dovrebbe conoscere. Non si indossa il bianco. Mai. Non importa se l’abito è corto, se ha una fantasia, se la cerimonia è informale. Il bianco è il colore della sposa, e nessun’altra donna dovrebbe tentare di rubarglielo.

La tradizione affonda le radici nell’Ottocento, quando la regina Vittoria scelse un abito bianco per il suo matrimonio e da allora il colore è diventato simbolo di purezza e di nuovo inizio. Indossarlo da ospite significa mancare di rispetto, e nella migliore delle ipotesi passare per una persona che ignora il galateo. Per questo, le esperte sono categoriche: se hai un dubbio su un abito, se pensi “forse è troppo chiaro”, allora lo è. Meglio cambiare.

La stessa regola vale per tonalità vicine come avorio, panna, champagne o beige molto chiaro, che sotto la luce del sole o con il flash delle fotocamere possono facilmente essere scambiate per bianco.

Il nero, un colore in bilico tra lutto ed eleganza

Più complesso è il discorso del nero. Un tempo era severamente vietato, perché associato al lutto e ai funerali, e indossarlo a una festa di nozze era considerato di cattivo auspicio. Oggi il galateo si è evoluto. Il nero è generalmente accettato, ma a determinate condizioni. Funziona bene per un matrimonio serale, invernale, o in contesti urbani e formali, magari con un dress code “black tie”.

L’importante è che l’abito non sia troppo severo: tessuti come seta, raso o velluto, accessori colorati o metallizzati, una borsa brillante e scarpe eleganti allontanano ogni associazione con il lutto. Se invece la cerimonia si svolge di giorno, in giardino, al mare o in un contesto informale, è meglio scegliere tonalità più chiare e gioiose.

La regola d’oro: meglio un dubbio che una gaffe

Naturalmente ci sono eccezioni. Se gli sposi indicano un dress code specifico, ad esempio un tema “bianco e nero”, allora quelle tonalità diventano non solo permesse, ma richieste. In ogni altro caso, la scelta più saggia è evitare i due estremi. Una via di mezzo potrebbe essere un capo nero abbinato a una giacca colorata, o un abito con una fantasia che include il bianco solo come dettaglio secondario.

In caso di dubbio, chiedere un parere alla sposa non è mai una cattiva idea. Ma la regola d’oro è una: se stai già chiedendo se un abito sia troppo bianco o troppo nero, probabilmente lo è. Meglio ripiegare su un’alternativa più sicura. L’obiettivo, del resto, è celebrare gli sposi, non competere con loro.