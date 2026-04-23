Stefano De Martino, l’uomo del momento: incredibile il suo cambio look!

C’è una foto che, più di mille indiscrezioni, racconta perché Stefano De Martino oggi è “l’uomo del momento”.

Non per il gossip fine a se stesso, ma per quella sensazione precisa: qualunque cosa faccia, sembra sempre il passo successivo. Nello scatto lo vediamo seduto, cappotto scuro dal taglio pulito, pantaloni verde oliva, scarpe nere lucide, occhiali sottili.

Una mano sul viso, lo sguardo leggermente di lato, l’aria di chi sta giocando con l’inquadratura ma senza farsi inghiottire dal personaggio. E infatti succede sempre la stessa cosa: sotto, nei commenti, qualcuno lo candida, qualcuno lo provoca, qualcuno lo difende. E lì, tra una battuta e un cuore, rinasce la domanda che non molla: Sanremo 2027?

Non è la voce “di corridoio”: è il termometro del pubblico

Non serve che arrivi una conferma per capire come nasce questa narrazione. Perché l’idea di De Martino a Sanremo non sta nelle “fonti”, sta nel modo in cui il pubblico lo percepisce: uno che, nel tempo, ha spostato la propria immagine dalla leggerezza alla solidità, senza perdere ritmo né ironia. E quando accade questo, la piazza digitale fa il resto.

Lo si vede proprio nei commenti: c’è chi scrive “prossimo presentatore”, chi alza un sopracciglio, chi lo incoraggia come se fosse già una partita aperta. È una candidatura spontanea, quasi popolare, che si alimenta di presenza costante e di una qualità che in tv pesa più di qualsiasi slogan: la capacità di tenere lo schermo senza strafare. Da qui nasce l’ombra lunga di Sanremo: non come notizia, ma come proiezione.

Il nuovo look è un messaggio: sex symbol senza urlarlo

E poi c’è la trasformazione più interessante, quella che passa dalla pelle e dallo stile. De Martino non “cambia look” per stupire: lo affina. Negli anni è diventato sempre più essenziale, più adulto, più cinematografico. In questa foto il sex symbol non è la posa ammiccante, è l’autocontrollo: l’eleganza asciutta, la postura rilassata, il dettaglio degli occhiali che sposta tutto sul registro del fascino silenzioso.

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È un’immagine che funziona perché sembra rubata a un set, ma resta credibile. E mentre il pubblico si divide tra chi lo vuole già sul palco dell’Ariston e chi lo invita a “fare ancora strada”, lui ottiene il risultato più difficile: far parlare di sé senza inseguire il rumore. In tempi di hype, è questa la differenza.