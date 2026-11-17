Fondotinta, mascara, rossetti e creme non durano per sempre. Anche se sembrano perfetti, potrebbero essere deteriorati. Ecco i segnali da riconoscere per capire quando un cosmetico è ancora utilizzabile e quando è meglio buttarlo.
Quante volte conserviamo nel beauty case trucchi acquistati mesi o anni prima? La corretta conservazione dei cosmetici è importante per proteggere la pelle da irritazioni e possibili contaminazioni.
Calore, umidità, luce e contatto con le dita possono alterare i prodotti. Per questo è fondamentale conoscere la scadenza dei trucchi e controllarne regolarmente le condizioni.
Come capire se trucchi e cosmetici sono conservati bene
- Controllare l’odore: un profumo rancido, acido o insolito può indicare un deterioramento.
- Osservare il colore: fondotinta, creme e rossetti che cambiano tonalità potrebbero essersi alterati.
- Verificare la consistenza: grumi, separazione tra acqua e olio oppure prodotti eccessivamente secchi sono segnali sospetti.
- Controllare la confezione: contenitori sporchi, danneggiati o lasciati aperti favoriscono la contaminazione.
- Leggere il PAO: il simbolo del barattolino aperto con scritto 6M, 12M o 24M indica i mesi di utilizzo previsti dopo l’apertura.
Come conservare correttamente creme e prodotti per il trucco
- Riponete i cosmetici in un luogo fresco, asciutto e lontano dalla luce diretta.
- Evitate di lasciarli vicino a termosifoni, finestre assolate o ambienti molto umidi.
- Chiudete accuratamente ogni confezione dopo l’utilizzo.
- Lavate le mani prima di applicare creme e fondotinta.
- Pulite regolarmente pennelli e spugnette.
- Non condividete mascara, eyeliner e altri cosmetici per gli occhi.
- Scrivete sulla confezione la data della prima apertura.
- Non aggiungete acqua o saliva per recuperare prodotti diventati secchi.
Cosa succede se si utilizzano cosmetici deteriorati?
Un prodotto alterato può provocare rossore, prurito, bruciore o irritazioni. I cosmetici contaminati possono inoltre favorire infezioni, soprattutto nelle zone delicate come gli occhi.
Attenzione: anche un cosmetico dall’aspetto normale può non essere più sicuro dopo il periodo indicato. Se compaiono reazioni cutanee, interrompete l’utilizzo e consultate un professionista sanitario se i sintomi persistono.
Il consiglio più importante: controllate periodicamente il beauty case ed eliminate i prodotti scaduti o sospetti. Una corretta conservazione aiuta a preservarne le caratteristiche, ma non ne prolunga automaticamente la durata indicata dal produttore.