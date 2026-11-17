Fondotinta, mascara, rossetti e creme non durano per sempre. Anche se sembrano perfetti, potrebbero essere deteriorati. Ecco i segnali da riconoscere per capire quando un cosmetico è ancora utilizzabile e quando è meglio buttarlo. Quante volte conserviamo nel beauty case trucchi acquistati mesi o anni prima? La corretta conservazione dei cosmetici è importante per proteggere la pelle da irritazioni e possibili contaminazioni. Calore, umidità, luce e contatto con le dita possono alterare i prodotti. Per questo è fondamentale conoscere la scadenza dei trucchi e controllarne regolarmente le condizioni. Come capire se trucchi e cosmetici sono conservati bene Controllare l’odore: un profumo rancido, acido o insolito può indicare un deterioramento. Osservare il colore: fondotinta, creme e rossetti che cambiano tonalità potrebbero …