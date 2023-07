Tre spray fai da te per proteggere i capelli in estate: sani e forti anche dopo il mare

La protezione dei capelli in estate è fondamentale, non solo prima di esporsi al sole ma anche dopo, per rendere i capelli più forti.

Ci sono prodotti appositi e sicuramente eccellenti allo scopo ma anche alcuni spray fai da te che risultano molto utili e che permettono di avere capelli forti a lungo.

La cosa importante è abbinare la protezione prima e lo spray dopo così da non danneggiare il capello ma anche la pelle sottostante che in questa parte del corpo è molto delicata.

Spray fai da te per i capelli: chioma morbida e setosa in estate

Quando si parla dei danni del sole e della lucetendenzialmente poche persone fanno veramente attenzione ai capelli, si tende molto a sottovalutare quanto anche questi siano “presi di mira” dalle temperature roventi. Non solo il sole diretto ma anche l’acqua di mare, della piscina, il cloro, i vari prodotti, la sabbia, sono tutte cose che li danneggiano e li rendono secchi e sfibrati.

Uno spray molto valido che si può usare per i capelli ma anche per il corpo è quello al tea tree oil che si prepara con tea tree oil almeno 1 cucchiaino, olio di vinaccioli sempre 1 cucchiaino, glicerina 2 cucchiai grandi e olio di jojoba 1 cucchiaio grande. Questo spray è molto utile perché anche altamente antibatterico e antisettico quindi in grado di proteggere la pelle, nutrirla a fondo ma anche renderla molto bella successivamente. I capelli sono splendenti, niente più doppie punte e imperfezioni.

Anche lo spray all’olio di mandorle per capelli è veramente efficace, serve 1 cucchiaio di olio di riso e 2 di olio di mandorle, limone, acqua minerale. Il tutto serve a bilanciare il pH del derma e addolcire i capelli, tuttavia richiede più ingredienti quindi in alternativa si può scegliere di acquistarlo già pronto all’uso.

Lo spray ai semi di lino è eccellente per i capelli e per la pelle e si fa con olio di semi di lino 1 cucchiaio, di rosmarino 1 cucchiaio, acqua minerale e olio di jojoba 1 cucchiaio. Questo prodotto permette di combattere in modo specifico l’opacità e l’umidità. Dopo aver fatto il bagno si possono spruzzare direttamente in spiaggia per tenere i capelli idratati a lungo oppure da usare prima e dopo lo shampoo a casa.

Ovviamente essendo prodotti naturali è importante la continuità per un risultato eccellente e duraturo nel tempo. I prodotti sono eccellenti per l’estate ma si possono usare anche in inverno.