Cura dei capelli, regole della “spuntatina”: ogni quanto tempo bisognerebbe alleggerirli?

Da sempre gli esperti hanno raccomandato di tagliare i capelli per farli crescere velocemente e sani: tempi e modi, tutta la verità

Una chioma da sogno è un desiderio che tutte, almeno una volta nella vita, hanno espresso. Guardandosi allo specchio capita di rammaricarsi perché i capelli non sono propriamente quelli delle modelle che si vedono nelle pubblicità più famose. I fattori che influiscono sulla loro salute e bellezza sono moltissimi. A partire naturalmente dagli agenti esterni.

Il clima in primis è responsabile di antiestetici effetti di secchezza e fragilità, soprattutto quando la capigliatura si trova esposta a sbalzi repentini di temperature, vento, piogge o umidità. Ma a danneggiare il loro benessere è anche l’uso costante di strumenti di styling che utilizzano il calore, come phon, piastre liscianti e ferri arricciacapelli. A questi si aggiungono anche i trattamenti di colorazione, come le classiche tinture o le decolorazioni.

Per tutti questi motivi può capitare di notare un indebolimento della chioma, che si concentra soprattutto nella zona delle punte. Con il passare dei mesi e degli anni diventano sempre più sottili, perdendo elasticità e apparendo dunque come paglia. Un problema, quello delle famose doppie punte, molto comune a tantissime persone, che si può accentuare ancora di più quando i capelli sono lunghi. Tutti avranno sentito dire che tagliarle contribuisce a riportare la capigliatura al suo vigore originario, ma è la verità? Tutto sulla famosa “spuntatina”.

Dire addio alle doppie punte con il taglio: tempi e metodi

É la regola per eccellenza insegnata dai parrucchieri di ogni parte del mondo: per far apparire la chioma nuovamente sana, bellissima e senza doppie punte, bisogna sbarazzarsene ricorrendo al taglio. Che si tratti di un haircut più radicale, che trasforma una lunghezza estrema in una media o questa in una corta, o che si tratti invece della “spuntatina”, in ogni caso il risultato sarà quasi sempre quello desiderato. Ma è vero che tagliare i capelli aiuta a farli crescere più velocemente e a farli apparire di nuovo perfetti?

La verità è che non è la sforbiciata a cambiare i ritmi del capello. Tagliarli dunque, non velocizzerà il tempo di crescita, che mediamente si aggira in tutto il mondo tra 1 e 1.5 centimetri al mese. Quel che è certo però, è che andare a rimuovere in modo netto la zona delle doppie punte (in cui i capelli sono più sottili rispetto al resto) ridurrà visibilmente le irregolarità, facendo apparire la chioma più folta e sana. Un’operazione che per molte può essere un vero colpo al cuore, soprattutto con la paura che la “spuntatina” si trasformi in un taglio eccessivo da parte del parrucchiere.

Ma niente paura: non bisognerà sottoporsi a questa piccola incombenza troppo spesso. L’ideale è attendere almeno 2 mesi per chi ha i capelli sottili e 3 o 4 mesi per chi invece li ha più folti. La rimozione delle doppie punte inoltre, favorirà il mantenimento dei tagli dritti, corti e sagomati. Questo significa che, per tenere sempre perfettamente in ordine una di queste tipologie di haircut, bisognerà concedersi un ritocchino con un intervallo tra le 5 e le 8 settimane. Ci si dovrà sottoporre invece al taglio completo ogni 4 mesi. E per sfoltire i capelli eliminando le doppie punte senza un effetto choc? Il taglio scalato sarà la scelta ideale.