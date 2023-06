Trasformiamo i nostri jeans in shorts super glamour con questo tutorial

I jeans sono da sempre i nostri capi d’abbigliamento preferiti: versatili, comodi e sempre alla moda, ci accompagnano in molte occasioni, dai look casual everyday a un’uscita con le amiche il sabato sera. Ma cosa succede quando la temperatura estiva sale e desideriamo sfoggiare qualcosa di più fresco? Gli shorts in jeans sono la soluzione perfetta! Ma perché comprarli quando possiamo realizzarli da sole? In pochi semplici passaggi è possibile creare dei modelli super trendy perfetti per ogni occasione, da sfoggiare in qualsiasi momento durante l’estate ed essere sempre al top.

Con la realizzazione fai da te, oltre a risparmiare denaro si ha l’opportunità di esprimere la propria creatività e sostenere la causa della sostenibilità nell’industria della moda. Il riciclo creativo è qualcosa che mette al primo posto l’ambiente ma anche la nostra personalità: mettiamo tutto il nostro estro nella realizzazione di shorts in denim glamour come noi! Con questo tutorial possiamo farlo facilmente seguendo pochi piccoli accorgimenti, ma il risultato sarà incredibile e ci farà sentire delle vere artiste della moda.

Perché i jeans sono i nostri capi preferiti

I jeans sono da sempre un elemento imprescindibile nel guardaroba di ogni donna. La loro versatilità li rende perfetti per molteplici occasioni, sia casual che formali. Sono in grado di adattarsi a qualsiasi stile – pensiamo ai nostri amati jeans a palazzo! – e si abbinano facilmente a una vasta gamma di capi d’abbigliamento. I jeans sono durevoli e resistenti, ci accompagnano per anni e diventano parte della nostra storia personale. Trasformare un paio di jeans in shorts ci consente di prolungare la loro vita e creare un nuovo capo unico nel suo genere: sono nostri e solo nostri! Unicità è la parola d’ordine, ma anche sostenibilità. Specialmente in estate si può dare sfogo alla creatività!

Con l’arrivo delle giornate estive, infatti, tutte desideriamo indossare capi più freschi che ci permettano di affrontare le temperature elevate con stile. Gli shorts in jeans sono l’opzione ideale per restare alla moda e gestire il caldo rimanendo glamour come vere fashioniste. Sono comodi, permettono una migliore circolazione dell’aria e ci consentono di mostrare le nostre gambe abbronzate, il che non guasta mai! Inoltre, gli shorts in jeans sono adatti per molte occasioni estive, come una passeggiata in spiaggia, un pic-nic o una serata con gli amici. Scegliendo di trasformare i nostri jeans in shorts, avremo una nuova opzione di abbigliamento estivo senza dover spendere un patrimonio. E poi diciamolo, lo shopping in piena estate non è il massimo, molto meglio dare fondo al guardaroba e riciclare ciò che abbiamo per renderlo nuovo di zecca!

Come trasformare in poche mosse i jeans in shorts

Ora che abbiamo appurato che senza i jeans proprio non riusciamo a stare, vediamo come trasformarli in shorts trendy che ci faranno sentire delle vere e proprie artiste. Realizzare gli shorts richiede pochi semplici passaggi, vediamo come fare step by step.

Prima di tutto l’occorrente: cosa ci serve per iniziare a lavorare? Gli strumenti immancabili per poter creare facilmente i nostri shorts sono pochi ma essenziali: una matita o gesso, delle forbici (o un taglierino), spille e decorazioni a non finire. Se abbiamo una macchina da cucire – e sappiamo utilizzarla! – il gioco è ancora più semplice.

Adesso siamo davvero pronte per cominciare, ecco tutti i passaggi. Importante: mettiamo della musica che ci dia la giusta carica e ci faccia sentire delle designer vere e proprie!

Prendere le misure : indossiamo i jeans e decidiamo a quale lunghezza desideriamo tagliarli. Con l’aiuto di una matita, un gesso o una penna lavabile, segniamo il punto desiderato sulla gamba del jeans. Se vogliamo un modello semplice ci basterà andare dritte lungo la gamba, in alternativa se desideriamo un modello più sgambato dovremo porre particolare attenzione a non esagerare. Proprio per questo ricordiamoci di lasciare qualche centimetro in più per il risvolto finale!

: indossiamo i jeans e decidiamo a quale lunghezza desideriamo tagliarli. Con l’aiuto di una matita, un gesso o una penna lavabile, segniamo il punto desiderato sulla gamba del jeans. Se vogliamo un modello semplice ci basterà andare dritte lungo la gamba, in alternativa se desideriamo un modello più sgambato dovremo porre particolare attenzione a non esagerare. Proprio per questo ricordiamoci di lasciare qualche centimetro in più per il risvolto finale! Tagliare : rimuoviamo i nostri jeans e posizioniamoli su una superficie piana, come un tavolo o il pavimento. Seguendo le linee precedentemente segnate, tagliamo con cura lungo la gamba del jeans. Assicuriamoci di tagliare seguendo con precisione il segno per ottenere un risultato uniforme.

: rimuoviamo i nostri jeans e posizioniamoli su una superficie piana, come un tavolo o il pavimento. Seguendo le linee precedentemente segnate, tagliamo con cura lungo la gamba del jeans. Assicuriamoci di tagliare seguendo con precisione il segno per ottenere un risultato uniforme. Fare l’orlo : per evitare che i bordi del jeans si sfilaccino, creiamo un piccolo orlo piegando i bordi tagliati verso l’interno di circa un centimetro. Quindi, fissiamoli utilizzando uno spillone o una macchina da cucire. Se invece vogliamo lasciare gli shorts sfilacciati facciamo una piccola cucitura un paio di centimetri più in alto del taglio, così da fermare le frange e non rischiare di accorciare troppo, nel tempo, i nostri shorts di jeans.

: per evitare che i bordi del jeans si sfilaccino, creiamo un piccolo orlo piegando i bordi tagliati verso l’interno di circa un centimetro. Quindi, fissiamoli utilizzando uno spillone o una macchina da cucire. Se invece vogliamo lasciare gli shorts sfilacciati facciamo una piccola cucitura un paio di centimetri più in alto del taglio, così da fermare le frange e non rischiare di accorciare troppo, nel tempo, i nostri shorts di jeans. Personalizzare: ora che abbiamo realizzato i nostri nuovi shorts denim, possiamo dare libero sfogo alla fantasia e personalizzarli come più ci piace. Aggiungiamo borchie, applicazioni, perle, strappi o sbiaditure per creare un look unico e alla moda. Lasciamo che la creatività prenda il sopravvento!

Per essere sicure di creare qualcosa di super fashion che segua le tendenze moda del momento, prendiamo ispirazione dalle nostre influencer preferite o dai brand di moda che ogni estate ci fanno sognare con modelli incredibili.

Shorts in jeans: gli abbinamenti da fare per essere insuperabili in estate

Ora che abbiamo realizzato dei meravigliosi (e unici) shorts partendo dai nostri vecchi jeans, non ci resta che pensare a cosa abbinarli per creare look strepitosi. Sono tantissimi i capi che possiamo scegliere di indossare insieme agli shorts, serve solo capire l’outfit che vogliamo. Con una semplice t-shirt e un paio di sneakers ai piedi saremo casual e sporty chic, perfette per una passeggiata mattutina e una colazione con le amiche, se invece vogliamo un look leggermente più sofisticato possiamo optare per una blusa in nuance neutre come beige, tortora ed ecrù da abbinare a mocassini o sandali gioiello.

Top crop e canottiere in colori vivaci sono l’alleato perfetto se vogliamo look estivi più audaci che mettano in risalto l’abbronzatura. L’abbinamento sicuramente più teen, fresco e glamour. Ultima tips che ci sentiamo di dare è indossare gli shorts in jeans anche nella mezza stagione o quando le temperature non sono super hot. Come? Con degli stivali alti al ginocchio, of course!

In tutti questi casi via libera agli accessori, non serve neanche dirlo! Cinture, borse a tracolla, orecchini pendenti, occhiali da sole e sandali (o sneakers): scegliamo gli accessori perfetti per il nostro stile personale, che aggiungano un tocco di personalità al look.

Dal jeans agli shorts: l’importanza del riciclo degli abiti

Sostenibilità. Questa è una parola che sentiamo sempre più spesso e il concetto che racchiude è di fondamentale importanza, specialmente quando parliamo di moda. Trasformare un paio di jeans in shorts non solo ci permette di risparmiare denaro e di creare capi unici, ma ha anche un impatto positivo sull’ambiente. L’industria della moda è una delle più inquinanti al mondo, lo sappiamo, e il riciclo degli abiti è un passo fondamentale verso la sostenibilità. Anche noi possiamo agire nel nostro piccolo per rendere il mondo un posto migliore in cui vivere e dare nuova vita a un vecchio paio di jeans realizzando degli shorts fai da te significa ridurre la domanda di nuovi prodotti, risparmiare risorse e ridurre il volume di rifiuti tessili. Non male, no? Ogni piccola azione conta e il riciclo degli abiti è un modo tangibile per contribuire a un futuro più sostenibile per il settore della moda.

Non è meraviglioso quando la creatività incontra la sostenibilità? I jeans sono i nostri capi preferiti e tutte noi ne abbiamo più di un paio nell’armadio: quale miglior modo di non separarci da loro se non quello di usare la bacchetta magica e renderli nuovi di zecca? Siamo le Fate Turchine della moda, bidibi bodibi bu!