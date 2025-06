Tradimento spoiler, ancora una morte shock: addio alla protagonista

La prima stagione della soap Tradimento si era chiusa con un attentato improvviso e, nelle scorse puntate, è arrivata la sentenza. Behram Diclecli è morto e per Oylum potrebbe iniziare un nuovo capitolo della sua vita. Una morte che ha spezzato il cuore di Mualla, ma non sarà l’unica nella seconda stagione dell’amatissima dizi di Canale 5: gli spoiler provenienti dalla Turchia lo confermano.

Nei prossimi episodi in arrivo su Mediaset, il pubblico assisterà all‘addio di un’altra protagonista assoluta della serie, che perderà la vita in circostanze misteriose. Prima una lite accesa, poi la drammatica caduta: la ragazza muore in casa, ma un video potrebbe incastrare colei che ne ha causato la morte. In seguito tutti i dettagli dell’ennesima tragedia che sconvolgerà la trama della soap.

Tradimento, spoiler delle prossime puntate: la protagonista muore dopo uno scontro

I numerosi appassionati di Tradimento dovranno prepararsi a un piccolo stop. Mediaset ha deciso di sospendere la messa in onda della soap a luglio e agosto, così da lanciare gli ultimi episodi in autunno, un periodo più florido dal punto di vista degli ascolti. In attesa di scoprire quando la soap si fermerà ufficialmente, arrivano le prime anticipazioni sui prossimi episodi e non portano nulla di positivo.

Dopo la morte di Behram, anche Serra perderà la vita, in seguito a uno scontro che si rivelerà fatale. Tutto partirà, ancora una volta, da un tradimento: la sorella di Selin andrà a letto con Tolga e scoprirà di aspettare un bambino dal cognato. Quando Selin verrà a conoscenza di tutto, cercherà di uccidere Tolga e verrà così arrestata. A schierarsi contro Serra ci penserà Oltan, pronto a tutto pur di difendere il figlio.

Per sfuggire alle minacce dell’uomo, Serra deciderà di trasferirsi da Ipek e, in un primo momento, si mostrerà accogliente e gentile co lei. Il rapporto tra le due, però, si incrinerà in pochissimo tempo e la figlia di Sezai arriverà a invitare Serra a trovarsi un altro posto in cui rifugiarsi. Durante una lite, però, accadrà l’irreparabile: strattonandosi, Ipek finirà col spintonare Serra giù per le scale e per la sorella di Selin non ci sarà scampo.

Serra morirà e la responsabile sarà a tutti gli effetti Ipek: qualcuno ha visto la scena? La risposta è sì, poiché Azra intuirà tutto e non perderà tempo a cancellare la registrazione dell’incidente dalla videocamera posizionata in casa. La ragazza, però, deciderà di tenere per sé il materiale e di utilizzarlo a suo vantaggio, ricattando Ipek e chiedendole una ingente somma di denaro.