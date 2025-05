Tradimento, Guzide e Sezai si sposano ma qualcuno li osserva di nascosto (spoiler Turchi)

Saranno settimane cruciali per il prosieguo della storia tra Guzide e Ali Sezai in Tradimento. Il pubblico ha già capito che la giudice deve fare i conti con una nuova nemica, più spietata che mai. Si tratta di Ipek, la figlia di Sezai, apparentemente buona e gentile, ma, in realtà, spietata e senza scrupoli. La ragazza si spingerà davvero oltre per impedire al padre di stare al fianco della donna che ama.

Ipek arriverà persino a tentare di uccidere la giudice, che riuscirà a salvarsi, ma la ragazza riuscirà parzialmente nel suo intento. Guzide si allontanerà da Sezai per un periodo, salvo poi riavvicinarsi in seguito ad alcuni problemi di salute dell’uomo. I due decideranno addirittura di convolare a nozze, ma attenzione: durante la cerimonia ci sarà un nuovo, clamoroso, imprevisto.

Tradimento, spoiler degli episodi turchi: Guzide e Sezai convolano a nozze ma c’è un nuovo ostacolo

Ipek investirà Guzide con la sua auto con l’obiettivo di farla fuori nelle prossime puntate di Tradimento in arrivo su Canale 5. Sezai scoprirà tutto ma, nonostante lo shock, deciderà di proteggere la figlia e di non denunciarla. Quando a sua volta Guzide scoprirà di essere stata ingannata da Sezai andrà su tutte le furie e deciderà di allontanare l’uomo di cui credeva di potersi fidare.

Ipek crederà di aver raggiunto il suo obiettivo ma dovrà ricredersi poiché la vita metterà di nuovo Guzide e Sezai una al fianco dell’altro. L’uomo verrà colto da un malore al cuore e la giudice non potrà non stargli vicino, mettendo da parte ogni dissapore. Da quel momento, i due riusciranno a ritrovarsi e, per coronare il loro amore, decideranno di convolare finalmente a nozze.

La coppia, che era stata insieme in adolescenza, si dirà di sì, con Nazan e Yesim che faranno da testimoni in una cerimonia molto intima e riservata. Una cerimonia che, però, avrà un’ospite assolutamente indesiderata, che guarderà la scena da lontano, soffrendo non poco. Si tratta di Kadriye, una donna che osserverà le nozze di nascosto, provando enorme fastidio davanti alla coppia felice.

Chi è Kadriye? Si tratta dell’amante di Sezai per ben trenta anni, ma Guzide non ha idea dell’esistenza di questa donna. Che, a quanto pare, si preparerà ad essere la nuova rivale in amore della giudice. Kadriye non accetterò di vedere l’uomo che ama unirsi in matrimonio con un’altra donna e non si esclude che (anche lei) possa progettare qualche piano diabolico contro la Ozguder.