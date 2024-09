Soffice e deliziosa, per la colazione di domani ho preparato una torta allo yogurt per tutta la famiglia

Ideale per una colazione sana ed equilibrata o per una merenda fatta in casa, la torta allo yogurt soffice si prepara in pochissimo tempo. Una torta fatta in casa da poter farcire con creme sfiziose, in alternativa puoi inzupparla nel latte o gustarla mentre bevi una tisana calda e avvolgente.

Come preparare la torta allo yogurt e ottenere un dolce soffice e morbido? Scopri gli ingredienti di cui avrai bisogno e il procedimento da seguire passo dopo passo!

Come preparare una torta allo yogurt semplice e veloce

Facilissima da preparare, anche chi ha poca esperienza in cucina potrà ottenere una torta perfetta. Per un buon risultato della torta è importante utilizzare la fecola di patate e soprattutto tirare fuori le uova dal frigorifero almeno un paio d’ore prima della preparazione. Per qualsiasi dolce fatto in casa le uova devono essere sempre a temperatura ambiente.

Ingredienti

200 gr di farina 00

80 gr di fecola di patate

120 gr di zucchero bianco

100 gr di olio di semi

4 uova

250 gr di yogurt bianco (circa 2 vasetti)

80 ml di latte

1 bustina di lievito per dolci

1 pizzico di sale

1 limone

Procedimento

La prima cosa da fare è prendere una ciotola e iniziare a sbattere le uova con lo zucchero bianco. Ti consigliamo di usare le fruste elettrica o la planetaria, in alternativa a mano ci impiegherai minimo 10 minuti. Aggiungi l’olio di semi, se non lo hai puoi sostituirlo con circa 120 grammi di burro da fondere a bagnomaria. Unisci il latte a filo. Continua ad impastare con le fruste e aggiungi il pizzico di sale, poi lo yogurt bianco. Puoi scegliere se usare il classico yogurt oppure utilizzarne uno alla frutta e ottenere così un dolce ancora più saporito. Dopo aver amalgamato per bene lo yogurt al resto degli ingredienti, potrai iniziare ad aggiungere la farina e la fecola di patate un po’ alla volta. Dovrai setacciare entrambi gli ingredienti. Incorpora la bustina di lievito per dolci e grattugia all’interno la scorza di un limone edibile. Spegni le fruste e amalgama con una spatola effettuando dei movimenti delicati. Prendi uno stampo con cerniera imburrato e infarinato e versa al suo interno l’impasto ottenuto. Livella per bene e inforna a 180 gradi per circa 45 minuti. Prima di sfornare fai la prova stecchino. Lascia intiepidire la torta, rimuovila dallo stampo e portala a tavola!

