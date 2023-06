Torta di verdure per un pranzo fresco e leggero: la ricetta perfetta di Benedetta Rossi è amata da tutti

Le torte di verdure sono perfette per l’estate e quella di Benedetta Rossi è una ricetta semplice e super gustosa da provare.

Le torte di verdure possono essere un’idea per creare un piatto davvero particolare per l’estate, proprio grazie alla grande varietà di scelta che offre questa stagione, che permette di creare numerose combinazioni di sapori molto interessanti. Sono perfette per un pranzo leggero tra amici, col partner o in famiglia, e un’idea sfiziosa da gustare anche da soli e che può durare qualche giorno.

Possono essere sia dei pasti principali, che portate per un aperitivo o un antipasto, che permettono di poter sperimentare e stimolare la propria creatività preparando torte molto accattivanti. Inoltre sono molto leggere e ricche di fibre, vitamine e minerali essenziali. È possibile renderle ancora più saporite aggiungendo qualche spezia. La nota cuoca Benedetta Rossi ha trovato la ricetta avvincente da proporre per questa estate.

La torta di verdure di Benedetta Rossi: tutto quello che c’è da sapere per la preparazione

La ricetta di Benedetta Rossi è molto semplice e non richiede grandi quantità di tempo. I procedimenti prevedono la preparazione sia della base che del ripieno e il risultato è fenomenale. La torta di verdure porterà tutti i colori dell’estate e potrà essere condita a piacimento con l’utilizzo delle verdure che si preferiscono, ma la combinazione della cuoca lascerà tutti sorpresi. È assolutamente da provare.

Ingredienti per la base

80g di acqua;

80g di olio di semi;

1 cucchiaino sale;

1/2 bustina lievito istantaneo per torte salate;

250g farina.

Ingredienti per il ripieno

1 cipolla;

1 peperone giallo;

1 zucchina;

150g di pomodorini;

2 uova;

200ml di panna da cucina;

olio d’oliva q.b.;

sale q.b.;

pepe q.b.

Preparazione

Step 1. La prima cosa da fare è occuparsi delle verdure. Sarà necessario prendere una padella con un filo d’olio d’oliva e inserire all’interno della cipolla tagliata a cubetti, per poi farla soffriggere. Una volta dorata la cipolla, andrà aggiunto anche un peperone giallo o di altri colori tagliato a cubetti, allo stesso modo andrà tagliata e inserita anche una zucchina. Bisognerà far cuocere tutto per circa 10 minuti. Successivamente si dovranno aggiungere anche dei pomodorini tagliati e, dopo aver messo un po’ di sale, far cuore per altri 10 minuti.

Step 2. Una volta cotte le verdure, andranno lasciate intiepidire. Nel mentre si potrà iniziare a preparare l’impasto della torta. In una bacinella, inserire l’acqua, l’olio di semi, 1 cucchiaino di sale e mezza bustina di lievito istantaneo per torte salate (es. il lievito Pizzaiolo per torte salate di Paneangeli).

Dopo aver mescolato un po’ gli ingredienti, andrà versata pian piano la farina, fino ad arrivare ad impastarla in modo tale che possa essere ancora lavorata spostandola sul piano da cucina. Dopo aver raggiunto la giusta consistenza morbida, l’impasto potrà essere steso su un foglio di carta da forno, cercando di dargli una forma rotonda. Per stendere la pasta può essere utilizzato un mattarello, fino al raggiungimento di uno spessore di circa 3 millimetri.

Step 3. Prendere una teglia di almeno 28 cm di diametro, infarinata, sulla quale andrà riposto l’impasto, aiutandoci con la carta forno. Tolta quest’ultima si potrà procedere perfezionando il cornicione della torta per farlo aderire ai lati e per correggere correttamente.

Step 4. Una volta sistemato, si potranno inserire le verdure all’interno, spargendole per bene. Nel mentre, prendere una ciotola e rompere all’interno due uova, sale, pepe e panna, per poi mescolare tutto con una forchetta. Successivamente, andrà versato tutto sopra le verdure. Infine, far cuocere la torta a 180° con forno ventilato, per circa 30 minuti.

Questa torta può essere realizzata utilizzando svariati tipi di verdure e varie spezie. Inoltre, può essere cotta anche in friggitrice ad aria, dimezzando le dosi, a 160° per circa 30 minuti. Per ottenere un aspetto più filante al taglio della torta, è possibile sostituire la panna con la provola o mozzarella filante.