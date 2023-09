Niente olio, né burro: questa torta di mele è morbida ed umida al punto giusto, ecco la ricetta

Torta di mele e ricotta, ecco la ricetta unica per farne un dolce gustoso e morbido in modo semplice. Tutti i passaggi da fare

Da sempre dolce da credenza, la torta di mele e ricotta risulta soffice e profumata, ottima per la merenda e la colazione sia dei più grandi, sia dei più piccoli. La ricetta è semplice e basta utilizzare una frusta a mano e una ciotola, senza burro e olio. Risulterà molto genuina e salutare. Gli ingredienti utili si trovano già nel frigorifero e in dispensa: uova, latte, farina, lievito, ricotta, zucchero e mele. I grassi vengono sostituiti dalla ricotta vaccina, latticino leggero e delicato, che porterà a un risultato comunque goloso, dalla consistenza piacevolmente umida.

Per una riuscita perfetta, prima di impastare è necessario tirar fuori dal frigo le uova, il latte e la ricotta, circa due ore prima. La torta di mele e ricotta può essere servita nei pomeriggi autunnali, con una tazza fumante di tè o di una tisana speziata. Può essere altrimenti tagliata a fette, quando è ancora tiepida, e servita come dessert accompagnandola con una pallina di gelato alla crema. È possibile inoltre arricchirla con gocce di cioccolato, nocciole tritate, mandorle a lamelle o uvetta essiccata. Di mele ce ne sono a varietà, si possono usare quelle che si preferiscono: tra le migliori, le renette sono le più utilizzate per preparare la classica torta di mele, e le Golden delicious, dalla polpa dolce e croccante.

Torta di mele e ricotta, la ricetta perfetta per un sapore tutto unico

Ecco come prepararle passo per passo, secondo questi piccoli consigli. Se poi ti piacerà la ricetta, potrai provare a fare altri dolci con le mele e con la ricotta.

Prima di tutto lava bene e asciuga le mele. Dopodiché, sbuccia e taglia a cubetti la prima, per poi tagliare a fette sottili la seconda mantenendo la buccia. Con una ciotola capiente e pulita, raccogli lo zucchero, aggiungi le uova e lavora energicamente con la frusta, così da far sciogliere il saccaride e rendere chiaro e spumoso il composto.

Aggiungi la ricotta una volta sgocciolata per bene, e amalgamala completamente al composto; aggiungi il latte e la buccia grattugiata di arancia, infine mescola per amalgamare tutto. Incorpora la farina mista con una spatola, aggiungendola al lievito, e con movimenti lenti, dal basso verso l’alto; aggiungi la mela a cubetti e mescola.

Per avere un buon risultato, trasferisci in uno stampo da 22 cm di diametro rivestito sul fondo con un disco di carta forno; livella la superficie e distribuisci le fette della seconda mela in maniera leggermente sovrapposta tra loro: cospargi tutto con lo zucchero di canna mostro alla cannella.

Cuoci in forno statico preriscaldato a 180 °C per circa 50 minuti, monitorando il livello di doratura. Fai la prova stecchino e sforna. Per ultima cosa, fai raffreddare la torta, poi sfornala e trasportala in un piatto da portata. Servi a spicchi.

La torta di mele e di ricotta si conserva a temperatura ambiente per 1-2 giorni, sotto una campana di vetro o in un apposito contenitore ermetico.