La torta chic ed elegante che vorrai preparare per il tuo compleanno

Se cerchi idee da copiare per una torta di compleanno chic, ti trovi nel posto giusto. Noi di Pourfemme vogliamo consigliarti la torta da preparare al tuo compleanno o al compleanno di una persona a te cara. Anche se hai poca dimestichezza in cucina, potrai decorare la torta chic in poche e semplice mosse.

Armati di pazienza e vedrai che il risultato finale ti sorprenderà! Per ottimizzare i tempi puoi acquistare il pan di Spagna già pronto e una crema a piacere pronta da spalmare, in questo modo dovrai solo dedicarti alla decorazione con panna e vari ornamenti chic.

Torta di compleanno chic, le idee da copiare più belle

Per una dolce sofisticato che piace a tutti puoi preparare la famosissima torta mimosa, ideale anche per un compleanno.

Anche la torta a forma di cuore è perfetta come base chic da decorare per il compleanno, specialmente se il dolce è destinato al proprio partner o a una cara amica.

Se vuoi preparare la classica torta a più strati, puoi optare per una decorazione appariscente e d’effetto. Come questa torta bianca e dorata, decorata con una scritta e una corona, perfetta per un 18° o, perché no, anche un 30°.

Un’altra idea chic e sofisticata vede come accessorio una rosa. Colora la panna di rosa e ricopri la torta con glitter, fiori e rose.

Per chi ha poco tempo a disposizione può optare per una decorazione più semplice: i fiocchi neri in contrasto con il bianco della panna, con tanto di scritta al centro della torta!

Anche i cuoricini e i frutti rossi sono perfetti per una torta di compleanno chic. Puoi acquistare la pasta di zucchero rossa già pronta da stendere, ricavare i piccoli cuoricini e posizionarli sparsi su tutto l’esterno del dolce ricoperto di panna.

La glassa rosa che cola rende una torta sofisticata ed elegante, specialmente se accompagnata da cuoricini decorativi in cima.

Molto belle anche le perline bianche e i fiocchi rosa, semplici ma decisamente d’effetto.

Ora non ti resta che trovare l’idea giusta per te e personalizzarla con colori e decorazioni che preferisci. Preparare una torta di compleanno chic in casa è molto più semplice di quello che pensi! L’importante è prendersi del tempo e non avere fretta, solo così potrai sorprendere il festeggiato con una torta d’effetto ed elegante.