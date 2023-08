Torta di carote di Benedetta Parodi: soffice, fragrante e un attentato alla dieta, ma che bontà!

La torta di carote è un dolce semplice e genuino, molto facile da preparare e che piacerà a grandi e piccini.

La torta di carote è un dolce perfetto da preparare quando si vuole mangiare qualcosa di semplice e genuino. È perfetta per colazione, merenda o per un post pranzo dolce e gustoso. Non è una torta classica perché la ricetta è inglese e americana (tanto che in realtà il dolce si chiama carrot cake), quindi ci saranno anche ingredienti insoliti e che non si è magari abituati ad utilizzare. Il risultato però è da leccarsi i baffi.

La ricetta è di Benedetta Parodi, la conduttrice tanto amata per le tante bontà che prepara nelle sue trasmissioni. Sui social ha voluto condividere gli ingredienti e il procedimento per preparare questa delizia. Non ci sono scuse, bisogna assolutamente provarla dato che è il dolce perfetto per concludere con dolcezza ogni pasto.

La torta di carote di Benedetta Parodi: la ricetta e il procedimento per questo dolce soffice e fragrante

Oltre ai classici ingredienti, nella torta di carote di Benedetta Parodi ci sono anche spezie come noce moscata, pepe, cannella, semi di cardamomo. Non mancano noci e un ingrediente immancabile nelle preparazioni inglesi e americane, il formaggio spalmabile. In più, per decorare c’è il cocco rapé, una simil farina più granulosa ottenuta proprio dal cocco, che però è facoltativo.

Gli ingredienti per la torta di carote sono:

4 uova

130 g di zucchero

120 ml di olio di semi di girasole

scorza di 1 arancia

240 g di farina

1 bustina di lievito per dolci

noce moscata q.b.

pepe q.b.

cannella q.b.

semi di cardamomo q.b.

sale q.b.

240 g di carote

20 g di noci

150 g di formaggio spalmabile

100 g di burro

100 g di zucchero a velo

cocco rapé (facoltativo)

Il procedimento per preparare la torta di carote:

Sbattere le uova con lo zucchero e aggiungere nella stessa ciotola, l’olio di semi di girasole, la scorza di un’arancia, la farina e la bustina di lievito per dolci. Tritare le carote nel mixer ed aggiungerle all’impasto. Successivamente unire anche le noci. Aromatizzare con una grattugiata di noce moscata, un pizzico di pepe, la cannella e i semi di cardamomo tritati. Aggiustare di sale e mescolare bene. Versare l’impasto in una teglia imburrata e cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per circa 30 minuti. Preparare la glassa mescolando il formaggio spalmabile, il burro e lo zucchero a velo. Quando la torta si è raffreddata, spalmare la glassa sulla superficie e decorare con una grattugiata di carota e, se si desidera, cocco rapé.

La torta di carote è pronta per essere gustata: è uno sgarro che vale la pena si concedano anche le persone attente alla linea perché è davvero buonissima!