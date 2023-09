Torta Camilla come quella del Mulino Bianco: la ricetta perfetta di Valentina Boccia

La torta Camilla è profumatissima e sofficissima. Si prepara con ingredienti genuini e semplici: ecco la ricetta di Valentina Boccia.

La torta Camilla è uno di quei dolci che fa tornare bambini anche perché esisteva (ed esiste) una merendina molto famosa della Mulino Bianco che è sicuramente capitato di mangiare quando si era piccoli. La torta Camilla riprende quelle merendine ed è fatta con carote, mandorle e succo d’arancia. È perfetta da gustare a colazione oppure a merenda o quando ci si vuole concedere una coccola dolce e genuina.

La ricetta di Valentina Boccia è senza burro e senza latticini, perfetta anche per chi ha queste intolleranze. Il risultato sarà una torta Camilla umida e soffice, molto profumata e che conquisterà tutti, adulti e piccini.

La ricetta perfetta della torta Camilla di Valentina Boccia

La torta Camilla è un dolce insolito perché non presenta i soliti ingredienti come cacao, gocce di cioccolato e altri ingredienti goduriosi. Al contrario le protagoniste sono le carote, un ingrediente insolito per un dolce ma che è perfetto per ottenere una torta buonissima, semplice ed anche nutriente. Prepararla non è affatto difficile e con la ricetta di Valentina Boccia, il risultato è assicurato.

Gli ingredienti per preparare la torta Camilla sono:

280 g di carote crude

3 uova medie

180 g di zucchero semolato

80 ml di olio di semi di arachidi o girasole

100 g di mandorle tritate finemente

200 g di farina 00

50 ml di succo d’arancia o bevanda alle mandorle

1 bustina di lievito per dolci

Il procedimento è questo:

Lavare e pelare le carote e tagliarle a cubetti. Aggiungere le carote in un mixer per ridurle ad una consistenza più facile da lavorare. A parte, in un mixer aggiungere metà zucchero e le mandorle pelate. Sbattere e montare le uova con l’altra metà di zucchero. Aggiungere olio, succo d’arancia, carote, buccia d’arancia, farina e lievito setacciati e le mandorle. Versare il composto in una teglia preferibilmente rotonda e infornare a 170° per 45-50 minuti. Una volta sfornata, far raffreddare e poi versarci sopra lo zucchero a velo per un tocco di dolcezza in più.

La torta Camilla è pronta per essere gustata a merenda da accompagnare ad una tisana, ad un thé o a del latte caldo. È buonissima anche da sola e si può preparare anche quando si hanno ospiti in casa per un fine pranzo, senza necessariamente doversi adoperare a preparare dei dolci molto elaborati e complessi.