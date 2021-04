I topper per materasso che non puoi proprio lasciarti sfuggire

Siete alla ricerca di un accessorio per la casa che possa svoltarvi la vita (e il sonno)? No, non parliamo di pigiami, quello che non potete non avere è un topper per materasso.

I topper per materasso non sono altro che dei sottili materassini imbottiti che vanno posizionati al di sopra del vostro materasso, per renderlo più comodo e confortevole.

Potrete così ad esempio ammorbidire il vostro vecchio materasso, o renderlo più ergonomico o più semplicemente andare a correggere le odiose molle saltate (diciamoci la verità, a chi non è mai capitato?).

I topper per materasso sono poi traspiranti e anallergici e possono essere imbottiti con diversi materiali (più morbidi o rigidi), a seconda della texture che ricercate.

Se dopo questa breve intro state morendo dalla voglia di accaparrarvi un fantastico topper per il materasso, allora ecco quelli che secondo noi sono i migliori che potrete trovare su Amazon.

Recci, topper in memory foam

Il topper letto Recci utilizza l’innovativa tecnologia in memory foam per ottimizzare il comfort e fornire supporto. Questo comodo materassino offre diversi punti di alleggerimento della pressione e si adatta perfettamente al tuo corpo mentre dormi, perfetto quindi per dire addio alle notti insonni.

Inoltre, grazie al gel rinfrescante, che aiuta a formare una schiuma a celle più aperte, è ideale per ridurre il calore corporeo intrappolato e fornire una regolazione della temperatura.

Foto Amazon

Hansleep, topper per materasso matrimoniale

Il topper per materasso Hansleep è suddiviso in 7 diverse zone, per variare la pressione dalla testa ai piedi durante il riposo.

Inoltre, la combinazione di 4 cm di memory foam e 3 cm di strato di schiuma di rimbalzo alto permette di raggiungere un perfetto equilibrio tra morbidezza e supporto.

Foto Amazon

Bedsure, topper in memory traspirante

Il topper Bedsure è progettato per adattarsi a tutti i tipi di corporatura e per aumentare il flusso d’aria nelle zone di supporto della pressione. Inoltre, grazie alla superficie intagliata a forma di onda, potrai godere anche il un leggero ma gradevole massaggio.

Questo topper isola molto bene il trasferimento di movimento e quindi non produce alcun rumore ed è ideale per quelle coppie che si svegliano facilmente.

Foto Amazon

Linenspa, topper in schiuma-gel

Il topper Linenspa aiuta ad alleggerire i punti di pressione distribuendo il peso in modo uniforme allineando la colonna vertebrale.

Rifinito con una copertura dotata di cerniera per facilitarne il lavaggio, questo topper darà nuova vita al tuo materasso ed eviterà l’usura a lungo termine.

Foto Amazon

Zinus, topper in memory al tè verde

Zinus ha creato questo fantastico topper per materasso in memory foam al tè verde, ideale per eliminare l’umidità.

Inoltre proprio il memory crea un adattamento personalizzato per il ogni corpo. Questo significa che le articolazioni e la colonna vertebrale sono sostenute, mai in tensione, e ci si sveglia senza dolori.