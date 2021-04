La nuova linea di pigiami OVS primavera estate 2021 è il connubio perfetto tra bellezza, praticità e comodità.

I pigiami che OVS propone per questa stagione infatti sono davvero molto carini e super comfy, perfetti se avete in programma di passare una notte fuori (tra amiche, chè se si tratta di un appuntamento romantico l’outfit è meglio che sia un po’ diverso).

Questa nuovissima linea di pigiami è l’ideale per accontentare i gusti di tutte ed è perfetta per un mese come quello di Aprile, quando le temperature sono ancora ballerine, e le giornate di sole si alternano a quelle di pioggia.

Potrete trovare modelli più classici e bon ton, modelli sportivi e completi super casalinghi, perfetti per le domeniche da passare in casa, come ormai ci capita praticamente sempre.

Insomma, questa linea ci piace tanto proprio per la sua estrema versatilità: i pigiami sono super adatti per le giovanissime, ma anche per le donne più mature, che non vogliono rinunciare ai modelli più carini, ma neppure alla comodità.

Ecco quindi alcune proposte che non potete assolutamente perdere.

Pigiama OVS in puro cotone con top floreale

Il primo modello che vogliamo proporvi oggi è questo pigiama composto da un elegante top con pantaloni lunghi, perfetto le freddolose ma non troppo.

Il top è a girocollo con stampa floreale, maniche corte e chiusura con bottoni sul davanti. I pantaloni invece sono lunghi, a tinta unita con elastico in vita.

Foto OVS

Puro cotone con stampa agrumi

Per dare un tocco di colore alle vostre nottate invece, vi proponiamo questo modello con stampa agrumi.

Foto OVS

Il completo è composto da top e pantaloni in puro cotone. La parte superiore è a girocollo con stampa agrumi e lettering. Le maniche corte hanno una balza al fondo. I pantaloni invece invece hanno coulisse e stampa agrumi all-over.

In cotone con top fantasia vichy

La terza proposta è un modello corto e simpatico.

Foto OVS

Il top è a girocollo con fantasia vichy su basa chiara, maniche corte con rouches al fondo e ricamo lettering. I pantaloncini sono a tinta unita.

Pigiama con stampa lettering

Se invece soffrite particolarmente il freddo e preferite ancora le maniche lunghe, vi proponiamo questo pigiama lungo con stampa lettering.

Foto OVS

Si tratta di un set composto da top e pantaloni 100% cotone. La maglietta è a righe con stampa lettering. I pantaloni si stringono invece attoro alle caviglie. Un modello pratico e comodo, dalla vibes molto sportive.

Lungo a righe

Se siete alla ricerca di un pigiama non pigiama (estremamente comodo, che potrete facilmente spacciare per tenuta da casa), allora non potete assolutamente perdervi questo pigiama lungo con pantaloni a righe.

Foto OVS

Questo modello è perfetto per le giornate casalinghe, quelle in cui proprio non avete voglia di vestirvi.