Top da utilizzare se hai le spalle larghe senza doversi coprire con il grande caldo

Ognuno di noi ha delle caratteristiche fisiche diverse dagli altri: quali top utilizzare se si hanno le spalle larghe? Perfetti in estate

Le “body shapes” sono diverse da persona a persona e si caratterizzano per peculiarità precise che evidenziano determinate zone del corpo. C’è chi ha la vita stretta, chi i fianchi larghi, chi gambe lunghe e così via. Le spalle rivestono un ruolo importante, soprattutto per le donne e per quanto riguarda l’abbigliamento, in special modo durante la bella stagione. Quali top indossare se le nostre sono larghe? Questi sono perfetti per l’estate: ci fanno apparire al meglio senza doverci “coprire” troppo e soffrire il caldo.

Ognuno di noi cerca di minimizzare i propri difetti e mettere in risalto i pregi sfruttando lo stile, l’abbigliamento, il makeup. Sentirci a nostro agio è fondamentale e per questo è importante fare scelte che ci aiutino a valorizzarci, ma che si adattino anche al nostro gusto personale.

Spalle larghe, quali sono i top consigliati? Questi sono perfetti in estate

Ovviamente, bisogna tenere presente che tutto ruota attorno a come ci vediamo e sentiamo. Se le nostre spalle, larghe o strette che siano, non ci creano alcun disagio, possiamo tranquillamente indossare ciò che vogliamo senza badare al fatto che si adatti o meno alla “body shape”. Se, al contrario, stiamo cercando qualche trucchetto per “minimizzare” un aspetto di noi che non ci piace particolarmente, allora questi consigli potranno tornarci utili.

In primo luogo, ecco cosa dovremmo “evitare” in caso di spalle larghe. Iniziamo dalle spalline sottili, che tendono a “perdersi” essendo molto piccole in confronto all’ampiezza del busto. Anche lo scollo a barca non è l’ideale, perché va a sottolineare la zona del corpo che noi, invece, stiamo cercando di “oscurare”. Le righe orizzontali sono un design che non fa per noi: sono pensate per “allargare” e, di conseguenza, non giovano al nostro obbiettivo.

A questo punto viene da chiedersi: cosa, invece, è consigliato per chi ha le spalle larghe? Prima di tutto, canotte e top che abbiano una manica o una spallina di almeno due o tre centimetri. In questo modo, una parte della spalla viene “coperta” e, a colpo d’occhio, appare “rimpicciolita”. Sì anche allo scollo a “V” che sposta l’attenzione sul décolleté. Per quanto riguarda le fantasie, ben vengano le righe verticali, che “allungano” la figura, invece che allargarla.

Semplici suggerimenti, da usare, se vogliamo, seguendo sempre il nostro stile personale e i nostri gusti. Così da sentirci a nostro agio e irresistibili.