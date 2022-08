Tom Cruise sta per abbandonare per sempre Mission Impossible?

Il grande Tom Cruise, tra le icone di fascino e i sex symboli più amati degli anni ’90, nonostante Top Gun sia stato un successo stratosferico, non deve a Maverick il lavoro più lungo sul grande schermo, ma al popolarissimo franchise di Mission Impossible.

Originariamente era una popolare serie televisiva della fine degli anni ’60 e dell’inizio della metà degli anni ’70. Tom Cruise e co-protagonisti come Ving Rhames e Simon Pegg l’hanno trasformata in una fiorente serie di film d’azione (molta azione) basata sullo spionaggio.

Ma a quanto pare, il coinvolgimento dell’attore in questa saga di successo sta volgendo al termine.

Tom Cruise lascerà davvero Mission Impossible?

In una storia pubblicata su come la pandemia di COVID-19 ha influito sul budget dell’imminente Mission: Impossible 7 , Variety, rivista americana di intrattenimento, ha inserito le voci di un informatore, senza nome, che afferma che Mission: Impossible 7 e Mission: Impossible 8 sono stati scritti per essere il canto del cigno di Tom Cruise, Ethan Hunt.

La rivista afferma anche che la produzione di Mission: Impossible 8 sta per iniziare in Sud Africa.

Questa decisione non dovrebbe sorprenderci. La saga è iniziata nel 1996, quando Tom Cruise aveva circa trent’anni. Quest’estate l’attore, invece, compirà sessant’anni ed è ancora pazzesco quello che lui riesca a fare sul set, senza l’aiuto di uno stuntman.

Ma il tempo passa per tutti, anche per Cruise. Qualsiasi medico sano di mente, prima o poi, gli avrebbe consigliato di fermarsi.

Se l’addio di Ethan Hunt, dunque, fosse vero, non lo vedremo sul grande schermo sino al 2023 per Mission Impossible 7 e al 2024 per l’8, perché entrambi i film sono stati ritardati ben 4 volte.

Intanto Tom Cruise può godersi l’attesa nella sua residenza, un vero e proprio castello da 10 mila metri quadrati.

Tom Cruise sarà Iron Man?

Possiamo presumere di no. Pare sia già in cantiere un progetto di Tom Cruise, ancora senza titolo, girato in parte in orbita.

Space Entertainment Enterprise e Axiom Space stanno collaborando per costruire uno studio in orbita, così Cruise e altro cast e troupe possono girare scene a gravità zero.

Intanto secondo insistenti voci Tom Cruise interpreterà una versione un po’ cambiata di Tony Stark alias Iron Man in Doctor Strange il Multiverso di follia.

A Cruise fu offerto inizialmente il ruolo poi andato a Robert Downey Jr. e lo rifiutò. Sarebbe quindi molto curioso vederlo adesso nei panni di uno dei super eroi indubbiamente più amati.