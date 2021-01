I sex symbol più belli e amati degli anni '90

Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Johnny Depp. Sono solo alcuni degli uomini più belli del pianeta e considerati dei veri e propri sex symbol, soprattutto negli anni ’90.

Affascinanti, belli, carismatici e soprattutto talentuosi, hanno stregato le donne di tutto il mondo e le hanno fatte innamorare, dando a tutte un primo assaggio di quello che comunemente viene chiamato “amore irraggiungibile”.

Tra belli e dannati, con lo sguardo penetrante o gli occhi dolci che farebbero scogliere chiunque, ecco chi sono stati i sex symbol più amati e ammirati dalle donne di tutto il mondo negli anni ’90.

Leonardo DiCaprio

Chi non si è innamorato di Leonardo DiCaprio negli anni ’90? L’attore, tra i sex symbol più amati del globo ancora oggi, ha conquistato intere generazioni, ricoprendo i ruoli più diversi, dal dolce Jack Dawson in Titanic a Romeo in Romeo + Giulietta del regista Baz Luhrmann.

Biondissimo e bellissimo, negli anni ’90 Di Caprio ha affascinato tutte grazie al suo sguardo penetrante e al suo visetto d’angelo.

Brad Pitt, tra i sex symbol più amati negli anni ’90

Tra i più amati sex symbol degli anni ’90 non può di certo mancare Brad Pitt. Con i suoi occhi celesti e il suo sorriso, capace di stendere chiunque, l’attore americano ha fatto innamorare tutti non solo per i suoi molteplici ruoli cinematografici, ma anche per il suo stile.

Brad Pitt infatti è tra i sex symbol che si sono sempre distinti per i loro outfit eleganti e sempre adatti all’occasione in cui venivano sfoggiati. Poi, diciamocelo: che sia in canottiera o in smocking, Brad fa sempre la sua discreta figura.

Tom Cruise

Anche Tom Cruise è stato, ieri più di oggi, tra i sex symbol più amati. Grazie ai suoi capelli scuri e al suo inconfondibile sorriso, l’attore protagonista della serie cult Mission Impossibile è riuscito a ritagliarsi un posto speciale nel cuore dei fan di tutto il mondo.

Johnny Depp, sex symbol bello e dannato

Nonostante in questo periodo non se la stia passando proprio benissimo, Johnny Depp è sicuramente tra gli attori più apprezzati al mondo e tra gli indiscussi sex symbol degli anni novanta.

Il poliedrico attore americano, grazie anche ai suoi personaggi cinematografici, dal pirata Jack Sparrow allo zingaro Roux in Chocolat, ha incantato milioni di fan grazie al suo sguardo magnetico e al suo viso da bad boy.

Lenny Kravitz

Non ci sono solo gli attori di Hollywood tra i Sex Symbol degli anni ’90. Lenny Kravitz, cantautore e polistrumentista americano, è sicuramente tra gli artisti che hanno fatto innamorare le donne di tutto il mondo. Grazie al suo sguardo penetrante, al suo look decisamente rock e alle sue capigliature, Lenny è ancora oggi tra gli uomini più belli e desiderati al mondo.

Benicio Del Toro

Tra i sex symbol sicuramente non convenzionali c’è sicuramente Benicio Del Toro. L’attore americano, con il suo sguardo da ragazzaccio e il suo look trasandato-chic ha rapito il cuore di tutti. Anche se non è trai i bad boy delle serie tv di cui ci siamo innamorati, e sicuramente tra i cattivi ragazzi del grande schermo che hanno catturato la nostra attenzione.

Will Smith, sex symbol dall’incredibile sorriso

Ci ha fatto ridere con Willy, il principe di Bel-Air, ma anche emozionare con La ricerca della felicità. Stiamo parlando di Will Smith, tra gli attori americani più belli ancora in circolazione. Will, che oltre a fare l’attore si è dedicato anche alla carriera da cantante, pubblicando ben 6 album in studio, è sicuramente tra i sex symbol più amati degli anni ’90 e che, ancora oggi, è capace di far emozionare e scogliere il cuore della fan grazie al suo incredibile sorriso e al suo carisma.