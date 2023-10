Tiziano Ferro e la cura contro il periodo schiacciante: ecco come passerebbe alcune ore della giornata

Tiziano Ferro sta vivendo un periodo di vita molto complesso ed è per questo che ha fatto ricorso ad un rimedio utile.

Tiziano Ferro è uno dei cantautori più famosi e più apprezzati della discografia italiana: nasce a Latina nel 1980 e sin da piccolo coltiva la passione per la musica. Tanto è vero che ha solo cinque anni quando gli viene regalata la sua prima tastiera e inizia a comporre le prime canzoni primi testi. Un’adolescenza non semplice, la sua, in quanto per molti anni è stato vittima di bullismo da parte dei suoi compagni di scuola a causa del suo peso.

È proprio grazie alla musica che Tiziano riesce a dare sfogo ai suoi momenti bui. Il talento c’è ed è tangibile, tanto è vero che si iscrive a corsi di chitarra, di pianoforte e di batteria. Le prime esibizioni pubbliche sono quelle all’interno del coro gospel della sua chiesa e successivamente inizia a lavorare in radio dove collabora come speaker.

Tiziano Ferro combatte il momento di vita difficile

L’adolescenza di Tiziano non è stata delle più semplici: è riuscito in ogni caso a farne un punto di forza tanto è vero che il suo primo album intitolato 111 ha incluso il momento in cui era arrivato a pesare in questo modo. All’interno di quest’ultimo c’è il brano Xdono che ha ottenuto un successo a dir poco strepitoso, classificandosi al terzo posto dei singoli più venduti in tutta Europa.

Da quel momento in poi il nome di Tiziano Ferro si è fatto strada in tutto il territorio nazionale e ha inizia a pubblicare una serie di album uno dopo l’altro. Canzoni di grandissimo successo come Ti scatterò una foto che emoziona il pubblico della festival di Sanremo nel 2007. Nelle sue canzoni si parla sempre della sua vita, dei momenti più difficili, ma anche degli attimi di gioia e di serenità.

Una carriera di poco brillante che lo vide approdare anche in America latina, in Spagna e in Portogallo dove e a acclamato da tantissimi fan. per Tiziano Ferro non è un momento di vita semplice ed è reduce da un tour in tutta Italia che lo ha visto, alla fine del concerto, dichiarare di aver avuto un problema alle corde vocali ma di aver preferito portare avanti il suo impegno verso il pubblico.

Inoltre, proprio di recente ha annunciato la separazione dal marito Victor Allen con il quale ha adottato i figli Margherita e Andreas. Tiziano non molla, tanto è vero che proprio di recente è stato immortalato sui social mentre gioca a pallavolo: con questo scatto ha voluto sottolineare che quando la vita ti schiaccia, bisogna rimboccarsi le maniche e fare in modo di schiacciare via tutte le avversità.