Tiramisu, addio al classico: la versione gelato si prepara in un lampo ed è un capolavoro

Il tiramisu è uno dei dolci classici della nostra cucina e si prepara in tanti modi. La versione gelato è irresistibile. Ecco come farla.

Il tiramisu è uno dei dolci più amati in Italia e all’estero. Viene declinato in diversi modi: decaffeinato, con le fragole, con il mascarpone, senza mascarpone, con formaggio light, al limone e chi più ne ha più ne metta. Ma la versione gelato è quella perfetta per le calde giornate estive. Questa ricetta abbina i tradizionali ingredienti del tiramisu classico alla freschezza del gelato in un connubio di sapori e bontà irresistibile. Ed in più è facilissimo e velocissimo da realizzare. Vediamo come prepararlo passo dopo passo.

Tiramisu gelato: ingredienti e preparazione della ricetta perfetta per l’estate

Il tiramisu gelato è il dolce perfetto per l’estate. Fresco e delizioso, dona una sferzata di energia grazie alla presenza del caffè e del cacao. Non contiene uova, quindi è perfetto anche per le donne in gravidanza (meglio in questo caso preferire il caffè decaffeinato).

Si prepara in soli 15 minuti e con pochi semplici ingredienti. Vediamo quali sono:

500 g di mascarpone

500 g di gelato alla crema (o alla panna)

400 g di savoiardi

500 ml di caffè

200 ml di panna vegetale

Cacao amaro in polvere q.b.

La preparazione del tiramisu gelato è molto facile:

L’ingrediente principe del tiramisu gelato (o in qualsiasi altra versione) è il caffè. Quindi per prima cosa è consigliabile preparare una moka di caffè, da far raffreddare e tenere da parte. Preparare la crema unendo il mascarpone e il gelato (alla crema o alla panna), mescolando con le fruste fino a che non assuma una consistenza cremosa e non liquida. In una pirofila creare i diversi strati: prima inzuppare i savoiardi nel caffè freddo, poi stendere la crema al gelato e mascarpone; quindi inzuppare altri savoiardi e stendere altra crema, fino a che non si esauriscono tutti gli ingredienti. Riporre il tiramisu gelato in freezer per qualche minuto, prima di decorare con ciuffetti di panna montata e una spolverata di cacao amaro. Lasciare in freezer per almeno 4 ore e, prima di mangiarlo, tenerlo a temperatura ambiente per almeno 15-20 minuti in modo che abbia la consistenza perfetta per gustarlo.

In pochi semplici passi e in pochissimi minuti si può realizzare questo delizioso dolce che è la sana alternativa alle torte gelato industriali acquistate al supermercato. Oltre ad essere fatto con ingredienti freschi, sarà una bella soddisfazione prepararlo con le proprie mani e portare in tavola un dolce che conquisterà i propri amici e parenti.