Desideri cambiare look? Fai la tinta a casa ma senza sbagliare!

Alzi la mano chi non ha mai desiderato cambiare look ai capelli, il cambio colore in particolar modo. Lo sai che puoi farlo senza dover andare dal parrucchiere? Non è difficile tingere i capelli a casa, ma bisogna prestare attenzione, evitando errori così da non sbagliare. Solo con i prodotti giusti e con le tecniche del parrucchiere riuscirai a tingere i capelli alla perfezione.

Come tingere i capelli a casa senza sbagliare

Tingere i capelli a casa non è poi una così semplice, ma neanche un’impresa difficile, una piccola guida ti accompagnerà passo passo evitando errori e con un risultato più che soddisfacente. Così anche tu potrai sentirti soddisfatta e potrai sfoggiare dei capelli belli con un colore brillante e soprattutto capelli luminosi. Fare la tintura a casa ha dei vantaggi, come non dover uscire e stare tanto tempo ad aspettare dal parrucchiere, risparmiare, costa almeno la metà e puoi farla quando vuoi.

Non perdiamoci in chiacchiere e vediamo come procedere. Prima di cambiare il proprio colore di capelli è necessario scegliere il colore della tinta adatto tenendo in considerazione che non si può schiarire facilmente, è più facile e con buoni risultati scurire la chioma. Quindi sarebbe preferibile scegliere una nuance più vicina al proprio tono di capelli. Non azzardare a stravolgere del tutto il colore dei capelli, sarebbe preferibile chiedere un parere dell’hairstylist. Si potrebbe fare la tintura a casa quando si vogliono coprire i capelli bianchi o si vuole scurire un po’ il capello.

Vediamo come procedere a fare la tintura a casa mantenendo il colore dei capelli. Prima di applicare la tintura fare un test allergico 48 ore prima, applicare un po’ di tintura su una zona dei capelli a contatto con la pelle e lasciamo agire. Se non causa irritazione o allergia anche se hai già usato quel prodotto.

Fatto ciò, se la tintura non causa allergia, andiamo ad applicare un po’ di crema idratante lungo l’attaccatura dei capelli per evitare macchie sulla pelle. Indossare i guanti, pettinare i capelli e dividerli in 4 sezioni, possiamo fermare con le pinze. Prepariamo la tintura quando il prodotto sarà omogeneo, andiamo ad applicare prima sulle radici, poi ciocca per ciocca, infine applicare sulle lunghezze e le punte. Si può usare sia il pennello che l’applicatore. Appena terminato lasciamo riposare per 30 – 40 minuti. Leggere sempre le indicazioni riportate sulla confezione. Coprire i capelli con la pellicola e poi procedere con lo shampoo ed applicare il balsamo, risciacquare per bene e poi asciugare i capelli come si desidera.

Errori da non fare mai

Per un colore perfetto ed impeccabile ecco cosa non fare!

Non scegliere un colore di tintura lontano dal proprio tono naturale.

Tingere i capelli senza dividerli in sezioni

Lasciar stare per poco tempo o per troppo tempo la tintura

Ricorda che per una tintura perfetta la tintura non deve essere più di 2 toni dal tuo colore naturale ed usare trattamenti senza solfati per prolungare la brillantezza, ritocca i capelli solo quando è necessario.