Tina Cipollari cacciata da Uomini e Donne? La vamp rompe il silenzio

Uomini e Donne, dopo tanti anni Tina Cipollari lascia il ruolo da opinionista? La risposta arriva proprio da lei.

Al termine di questa caldissima estate 2023, i principali programmi tv si prepareranno a tornare in onda con nuove edizione ricche di novità. E, come ogni anno, tra le trasmissioni più attese dal pubblico non può non esserci Uomini e Donne. Il dating show di Maria De Filippi partirà a settembre ( probabilmente da lunedì 11), con lo stesso, fortunatissimo, format che lo caratterizza da anni e anni. E gli stessi opinionisti?

Gianni Sperti e Tina Cipollari rappresentano ormai delle vere e proprie colonne della trasmissione. La coppia di opinionisti ha il compito di commentare le vicende sentimentali dei protagonisti, con i quali molto spesso entrano in conflitto. La loro presenza è ormai una costante a Uomini e Donne, ma, nelle ultime settimane, si è diffusa una voce secondo cui Tina potrebbe abbandonare il suo ruolo in tv. Una voce di cui ha parlato la stessa Cipollari, rompendo il silenzio sulla questione.

Tina Cipollari via da Uomini e Donne? Parla l’opinionista

La nuova linea che Pier Silvio Berlusconi ha intenzione di seguire in merito ai programmi Mediaset è già molto evidente. Nonostante la nuova stagione televisiva non sia ancora partita, i telespettatori sanno che dovranno aspettarsi un bel po’ di novità. A partire dal Gf Vip, che potrebbe abbandonare del tutto la sua vena “trash” con Cesara Buonamici come unica opinionista in studio (indiscrezione di Dagospia). Cosa accadrà a Uomini e donne?

Maria De Filippi e le sue trasmissioni dovrebbero essere completamente escluse da questo clima di cambiamenti. Nonostante questo, nelle ultime settimane, si è sparsa la voce circa un presunto addio di Tina Cipollari, storica opinionista della trasmissione. A commentare i rumors è stata la stessa ‘vamp’, ospite al Pride Village di Padova. “Se lascerò la trasmissione? Assolutamente no. Le voci sicuramente ci saranno, ma io non ho ancora ricevuto nessun avviso. Penso che ci sarò ancora“, sono state le parole di Tina che, di fatti, ha così smentito la possibilità di salutare lo show.

Salvo cambiamenti dell’ultima ora, il programma targato De Filippi resterà invariato, anche per quanto riguarda la formula dei troni uniti. Protagonisti di trono classico e trono over saranno nuovamente presenti insieme nello studia, in un’unica maxi puntata in cui tutti potranno interagire con tutti. Troveremo volti sconosciuti nelle vesti di tronisti e corteggiatori o Maria deciderà di puntare su qualche ‘vecchia conoscenza’? Per scoprirlo bisognerà attendere le prime registrazione, previste per fine agosto.