Maria De Filippi e il bacio inaspettato: il cuore della conduttrice pazzo d’amore per lui

I fan di Maria De Filippi sono rimasti di stucco di fronte alla foto della conduttrice: avete visto il tenero bacio? Lo scatto è virale.

Quello di Maria De Filippi è senza ombra di dubbio uno di nomi più autorevoli a livello nazionale e non solo. La conduttrice lombarda vanta una fama senza eguali, grazie agli iconici programmi che la vedono al timone ormai da svariati anni. Tutti la conoscono come il volto storico di Canale 5 e, solo negli ultimi mesi, è finita al centro dell’attenzione a causa della terribile scomparsa del marito, Maurizio Costanzo. La De Filippi è tornata a far parlare di sé a causa di alcune immagini che non sono di certo passate inosservate.

Nel corso degli anni la De Filippi si è fatta strada nel mondo dello spettacolo, affermandosi come una delle conduttrici più amate e richieste in assoluto. Da C’è posta per te e Uomini e Donne, fino ad Amici, Tu sì que vales e tanti altri ancora, sono moltissimi i programmi che vedono il volto dell’iconica conduttrice in prima serata.

Oggi tutti la conoscono non solo per il suo ricco percorso artistico ma anche e soprattutto per la fama di cui gode come personaggio pubblico a tutti gli effetti. Da sempre molto riservata, la De Filippi è assente dai social ma questo non impedisce ai fan di rimanere sempre aggiornati su ogni novità che la riguarda. Anzi, sono stati proprio loro a notare una foto che ha attirato parecchio la loro curiosità. Avete visto di che cosa si tratta?

Maria De Filippi, la foto del bacio rubato fa il giro del web

Lo scatto tanto chiacchierato si trova su Instagram ed è stato condiviso dall’account ufficiale di Chi Magazine. La nota testata italiana ha riportato una foto che vede protagonista proprio la De Filippi, che si gode alcuni momenti di relax. Quando non lavora, l’iconica Maria ama dedicarsi alla famiglia e agli amici, ma adora anche passare del tempo in compagnia dei suoi adorati animali.

Nella foto condivisa sui social di vede proprio la De Filippi insieme ad Overseas, l’adorato destriero di colore bianco e nero. La conduttrice lombarda è da sempre una grande amante dell’equitazione e, come riportato dalla nota testata, in vacanza all’Argentario ha deciso di rispolverare questa sua grande passione. Nell’immagine si vede la conduttrice che dà un tenero bacio allo splendido animale.

Nata a Milano nel 1961, Maria De Filippi si annovera di diritto tra le personalità più influenti del panorama televisivo nazionale. Non solo conduttrice, l’artista è anche un’imprenditrice di successo. Da anni è membro della Fascino, la nota società di produzione a capo di celebri programmi tra cui Temptation Island e tanti altri ancora.