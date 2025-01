TikTok bannato, ultime novità e cosa succede adesso all’app e agli utenti

Gli utenti di TikTok stanno tremando dopo la notizia che la diffusione della notizia che la Corte Suprema Americana ha deciso all’unanimità per il TikTok Ban. Ma quali ripercussioni avrà una tale decisione?

Non è la prima volta che TikTok si mette nei guai e la possibilità che gli Stati Uniti mettano fuori legge l’app di condivisione video ha tenuto influencer e utenti in un limbo da oltre quattro anni. Ora, il momento tanto temuto dai suoi fan è arrivato, ma cosa succederà?

La Corte Suprema ha confermato all’unanimità la legge federale che vieta l’app a meno che non venga venduta dalla sua società madre con sede in Cina. Quali sono i possibili scenari? Scopriamolo.

Cosa succede dopo che TikTok è stato bannato

Venerdì scorso la Corte Suprema ha confermato una legge federale voluta da Joe Biden che vieta l’utilizzo della piattaforma di social media a partire da domenica 19 gennaio.

L’organo di Stato ha ritenuto costituzionale la legge firmata la scorsa primavera e nella quale in sostanza si riteneva che la proprietà e il controllo di TikTok da parte di ByteDance Ltd rappresentavano una minaccia sulla sicurezza inaccettabile per gli Stati Uniti.

Le preoccupazioni riguardano infatti il modo in cui TikTok utilizza i dati raccolti. Tanto che TikTok è illegale in diversi stati. Gli utenti hanno provato a fare ricorso sostenendo che lo statuto violava il Primo Emendamento. Ma ora la decisione è presa e quindi c’è una sola cosa che potrà accadere.

Al momento da TikTok dovrà “spegnersi” questo fine settimana negli Usa dato che l’amministrazione Biden uscente non ha assicurato all’azienda che non imporrà la chiusura della popolare app.

E questo ufficialmente potrebbe essere possibile solo se la società madre con sede in Cina, la ByteDance Ltd, decida di vendere a un acquirente approvato. Il fatto è che la società non ha manifestato alcun interesse o volontà di vendere.

Dunque permane l’incertezza sul futuro di TikTok. Secondo alcune fonti, un funzionario del governo americano ha affermato che se ne farà carico il presidente eletto Donald Trump, che entrerà in carica lunedì.

Al momento, aprendo l’app, appare la scritta: “Negli Stati Uniti è stata promulgata una legge che vieta TikTok. Purtroppo, ciò significa che per ora non puoi utilizzare TikTok. Siamo fortunati – si legge ancora – che il presidente Trump abbia indicato che lavorerà con noi per trovare una soluzione per ripristinare TikTok una volta entrato in carica. Restate sintonizzati!“.

Si resta dunque in attesa di cosa succederà per gli oltre 170 milioni di utenti TikTok negli Stati Uniti. Quello che al momento è chiaro che in attesa di un intervento del nuovo Presidente americano i nuovi utenti non saranno in grado di scaricare l’app dagli store di Apple e Google e gli aggiornamenti non saranno disponibili, anche se non scomparirà dai telefoni degli utenti che lo hanno già scaricato. Più semplicemente potrebbe non essere più raggiungibile, in attesa di una revoca del ban.