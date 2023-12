Ti sembrerà di prendere il tè a Buckingham Palace con questi biscotti di pasta frolla: sono irresistibili!

Con questi biscotti di pasta frolla ti sembrerà di prendere il tè a Buckingham Palace: sono davvero unici ed irresistibili!

In inverno è davvero gradita una tazza di tè caldo. Mentre in estate si pensa a fare aperitivi con le amiche, in casa o fuori casa, che possano essere freschi e soprattutto dissetanti, essendo le temperature esterne molto alte, in inverno non è così. Si pensa principalmente ad una bevanda calda che possa riscaldarci nelle giornate più fredde e creare, anche fuori casa, un’atmosfera molto familiare e personale.

Vediamo insieme, a tal proposito, come poter accompagnare una buona tazza di tè a biscotti di pasta frolla fatti in casa. Vi sembrerà proprio di essere a Buckingham Palace ed avere un colloquio con il re e la regina. Pronti a scoprirne la ricetta? Eccola di seguito.

Crea questi deliziosi biscotti di pasta frolla: accompagneranno il tuo tè

D’inverno ci piace ricevere ospiti a casa, invitate le amiche per chiacchierare e restare qualche ora con loro per aggiornarle della propria vita e delle novità che vi sono in essa. Se si desidera comportarsi come una buona padrona di casa, bisogna servire qualcosa di delizioso per trascorrere del tempo insieme. Essendo inverno si opta per qualcosa di caldo. E se non si tratta di una buona tazza di caffè, si può sempre optare per della cioccolata calda o un tè, ai gusti più svariati.

A tal proposito, accanto ad una buona tazza di tè, c’è bisogno anche di qualche biscotto. Vediamo insieme come poterne creare in casa alcuni di pasta frolla. Saranno friabili, deliziosi e soprattutto economici.

Ingredienti:

150 g di burro

75 g di zucchero a velo

1 uovo

1 pizzico di sale

225 g di farina

mezzo cucchiaino di lievito per dolci

mezza fialetta a mandorla

ciliegie candite

cioccolato fondente

Preparazione: