Ti salva la cena, ideale per bruschettoni e pasta: il paté di tonno e le sue varianti

Una ricetta da leccarsi i baffi che potrebbe costituire un ottimo salva-cena per sé e gli ospiti: ecco il paté di tonno.

Un pensiero non indifferente preparare la cena quando si rincasa dal lavoro, stanchi e affaticati. Solitamente si cerca di optare per una pizza a domicilio, un piatto pronto, previamente acquistato al supermercato per quei momenti di difficoltà, o una pasta che cuocia in pochi minuti. Facile e veloce per soddisfare quel senso di fame incolmabile dopo una giornata impegnativa e frenetica.

Per non parlare delle situazioni in cui si presentano ospiti e amici all’ultimo minuto, in quel caso subentra il panico. Tra l’altro l’avvento della bella stagione comporta convivialità e quindi momenti in compagnia, ma risulta complicato quando si tratta di improvvisate. Fortunatamente la cultura gastronomica e creativa giunge in nostro soccorso per realizzare piatti in un battibaleno, salvando così la serata.

Ad esempio classici spaghetti tonno e limone, per conferire quel profumo nonché sensazione di freschezza, oppure dei semplici involtini di bresaola, ripieni di formaggio spalmabile come la robiola, accompagnati da insalata mista, nonché grissini, attribuendo quel tocco di croccantezza. Ma vi è un’altra idea geniale per salvare la situazione, ovvero la ricetta home-made del paté di tonno, davvero velocissima e soprattutto gustosa.

Paté di tonno, un salva-cena perfetto per piatti facili e prelibati

Solitamente il paté assume un significato di festa. Infatti lo si serve a tavola in occasioni speciali come gli antipasti durante le festività. Ideale anche come finger food per il periodo estivo, vi sono diverse varianti, da quello di olive o d’acciughe, per un sapore più deciso, oppure quello di fegato o anche di prosciutto, molto più goloso. Trattasi di una salsa d’accompagnamento compatta ma cremosa, perfetta per bruschette e tartine, magari servita in apposite ciotoline di design.

Tra le molteplici versioni citate, il paté di tonno è tra i più gettonati e risulta più semplice acquistarlo già pronto ma è possibile realizzarlo anche a casa in soli 5 minuti, garantendo così ai propri ospiti un’esperienza di gusto senza precedenti. A riguardo, il procedimento per un risultato davvero sorprendente.

Ricetta per 4 persone

Tempo di preparazione: 5 minuti

Tempo di cottura: 0 minuti

Ingredienti:

140 g di tonno al naturale;

100 g di ricotta;

1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva;

1 scalogno;

sale;

pepe;

Preparazione:

È sufficiente incorporare in un mixer la ricotta, previamente sgocciolata, il tonno, un filo d’olio, lo scalogno precedentemente sminuzzato e un pizzico di sale e pepe. A questo punto, si frullino tutti gli ingredienti fino a raggiungere una consistenza cremosa e si riponga il composto in un contenitore ermetico. Bisogna poi riporlo in frigo per circa un’ora.

Et voilà: il il paté è pronto per essere servito, sia come salsa d’accompagnamento oppure come condimento per un piatto di pasta fumante, al fine di renderla più cremosa. Una soluzione salva-cena buonissima, per portare a tavola il buonumore in qualsiasi momento.