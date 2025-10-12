Ti basta un cucchiaio | e capisci cos’è la vera crema inglese

Custard: la vera crema pasticcera inglese, ti basta un cucchiaio e capisci subito la differenza, la ricetta perfetta per sorprendere tutti!

Non serve attraversare la Manica per scoprire la bontà travolgente della custard, la crema inglese per eccellenza. Ti giuro, basta un cucchiaio per capire che è tutta un’altra storia rispetto alla nostra crema pasticcera! È più leggera e più liscia, pure la consistenza è unica per davvero. Io ad esempio, la preparo quando voglio dare un tocco raffinato ai miei dolci o anche solo per gustarla al cucchiaio. Fidati quindi se ti dico che anche tu, una volta che l’assaggi, non la lasci più!

La cosa che mi piace di più, è che con pochi ingredienti semplici ottieni un risultato elegante, da pasticceria e anche di più. Uova, latte, zucchero e un po’ di farina, come nella classica crema pasticcera insomma, ma è nelle giuste dosi e nei vari passaggi, che il risultato cambia. Tranquilla però, non è difficile da fare la Custard e poi la cosa bella, è che puoi servirla sia calda o tiepida, che fredda. In più, la puoi usare anche per accompagnare torte, crumble, frutta o biscotti dandogli davvero una marcia in più.

Insomma senti a me, questa si che è una di quelle ricette da provare. Sembra complicata, ma non lo è affatto, tutto quello che devi fare infatti, è seguirmi passo passo per ottenere un risultato strepitoso. Quindi su, prendi un pentolino, rompi le uova e preparati a realizzare una custard sensazionale. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 5 minuti

Ingredienti per la Custard

5 uova

125 g di zucchero

50 g di farina 00

580 ml di latte

Come si prepara la Custard