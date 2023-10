Ti alleni spesso e consumi molte barrette proteiche? Ecco la ricetta di quelle fatte in casa con pochi ingredienti

Con questa raffinata ricetta, sarà possibile realizzare delle barrette proteiche senza precedenti. Ecco come fare.

Molti sportivi, dopo un allenamento intenso, amano consumare delle barrette proteiche. Esse dovrebbero aiutare a non perdere la massa muscolare, a recuperare l’energia e a soddisfare il proprio fabbisogno proteico. Ovviamente, da sole non bastano e devono essere inserite all’interno di una dieta bilanciata e sana. In commercio, ce ne sono di tanti tipi diversi.

Il loro costo, però, se ripetuto nel tempo, può avere un peso non indifferente sul portafoglio. Inoltre, bisognerebbe informarsi bene sugli ingredienti che ci sono all’interno. Una valida soluzione potrebbe essere quella di prepararle in casa. Si tratta di una ricetta gustosa, facile e veloce. Basta davvero poco per realizzare delle irresistibili barrette proteiche. Ecco come fare.

La ricetta per delle ottime barrette proteiche: tutti i passi da seguire

Le barrette proteiche sono un must per gli sportivi. Non devono essere consumate in quantità elevate, però, possono rappresentare delle valide alleate per recuperare le forze dopo un allenamento intenso. Il mercato mette a disposizione tante varietà diverse, ma è possibile anche realizzare nella propria abitazione. Non bisogna essere degli esperti per ottenere buoni risultati. Sarà sufficiente seguire le indicazioni.

Ingredienti

Mandorle

Farro soffiato al cioccolato e alla vaniglia

Fiocchi d’avena

Mirtilli disidratati

Muesli con scaglie di cioccolati fondente

150 g di miele

Cannella

Procedimento e preparazione

Per realizzare le proprie barrette proteiche, si consiglia di partire dal miele. Va collocato all’interno di un pentolino e fatto scaldare. L’obiettivo è quello di ottenere una consistenza più liquida e non gommosa. In una ciotola a parte, bisogna inserire le mandorle, il farro soffiato al cioccolato e alla vaniglia, i fiocchi d’avena, i mirtilli disidratati e i muesli con scaglie di cioccolato fondente.

Per le quantità, bisogna cercare di non eccedere né in un senso né nell’altro. È preferibile provare a bilanciare tutti gli ingredienti, senza dimenticare le proprie preferenze. A questo punto, è possibile aggiungere un pizzico di cannella il miele ormai caldo.

La miscela ottenuta va posizionata tra due fogli di carta da forno. Con l’aiuto di un mattarello deve essere stesa fino a dare vita a un rettangolo. Per la cottura si può utilizzare un forno posizionato a 130° gradi. Si consiglia di non superare i 30 minuti. Trascorso questo tempo, sarà possibile tagliare il risultato in piccole parti. Per rendere le barrette più appetibili, è possibile spalmare sulla superficie uno strato sottile di crema al cioccolato proteica.