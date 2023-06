Thongkini, il grande ritorno del due pezzi che esalta le forme

Il bikini dell’estate è tornato dal passato per essere riproposto in questa stagione 2023. Si torna al modello sgambato del thongkini.

Con l’arrivo dell’estate la rivoluzione nel mondo della moda sta arrivando anche dalla spiaggia, con uno stile più audace anche per quanto riguarda i costumi da bagno più in voga per questa stagione. Quest’anno, in particolare, per moltissimi capi d’abbigliamento si è visto un ritorno dal passato. E la scelta dei costumi non è stata da meno.

La trasformazione dei look da spiaggia ha avuto presto un cambiamento sostanziale, soprattutto negli anni 2000, quando è iniziato a spopolare il modello del bikini a vita bassa e del costume a triangolo. Ma per l’estate 2023 ancora una volta faremo un passo indietro.

Torna il thongkini: le star che non hanno potuto resistergli

Direttamente dagli anni ’70-’90 per questa stagione estiva il must have sarà lui: il thongkini. Si tratta di un particolare modello di costume molto distintivo, composto da una parte inferiore simile al tanga (“thong”), che lascia scoperte le natiche e che presenta un sensuale taglio a V che sale sui fianchi, per completarsi con un top molto minimalista (“bikini”) per la parte superiore.

Il thongkini è un modello intramontabile di costume, molto audace e provocante, pensato per risaltare il corpo femminile in tutte le sue forme, perfetto su chiunque, in grado di valorizzare la silhouette e soprattutto fianchi e vita. È un modello che venne lanciato da Rudi Gernreich. Uno dei motivi che può aver portato nuovamente questo modello in voga, potrebbe legato all’empowerment femminile e all’accettazione della diversità dei corpi in tutta la loro bellezza, per celebrare ancora una volta l’unicità.

La moda dei costumi da bagno ha visto, come altri capi d’abbigliamento di stagione, una notevole trasformazione avvenuta negli anni. Ciò che è cambiato maggiormente è stato proprio il concept di ogni modello, da quelli interi a quelli spezzati in stile bikini come il thongkini, che giovano molto sui tagli di costume, sulle grafiche e altri dettagli di tessuto o di piccoli accessori incorporati oppure anche aperture strategiche, offrendo coperture diverse in tanti stili originali e alternativi.

Inoltre, questo modello di costume da bagno thong offre diversi vantaggi. Grazie al suo taglio ridotto e minimalista può ridurre le linee dell’abbronzatura, per un effetto più omogeneo. È anche molto versatile, semplice ed elegante. Non sorprende dunque che siano state moltissime le celebrità che hanno deciso di indossarlo aumentando la sua popolarità.

Già ora con l’arrivo dell’alta stagione e le prime giornate al mare di giugno, lo hanno sfoggiato personalità come Kylie Jenner, Chiara Ferragni, Lady Gaga, Hailey Bieber e Kim Kardashian . La moda di questa estate, inoltre, prevede costumi con diverse fantasie e colore metallici ma anche scuri, come i modelli di colore nero. C’è chi preferisce fare degli accostamenti differenti di modello, abbinando la mutanda thong a top più coperti o a triangolo regolabili.