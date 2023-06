Test, osserva la foto e trova le differenze: solo i più attenti ci riescono

Queste due foto di Sfera Ebbasta sembrano identiche, ma in realtà c’è più di una differenza fra loro: ti sfidiamo a trovarle tutte.

Come te la cavi con la capacità di osservazione? Sei spesso attento o in genere hai la testa fra le nuvole? Ecco un gioco che può testare la tua attitudine all’analisi dei dettagli e che, lo anticipiamo, ti darà filo da torcere. Se però sei tra quelli che detestano darsi per vinti ancor prima di tentare, benvenuto e complimenti!

Scegliere di lanciarsi nelle sfide con sé stessi è sempre lodevole, tanto più quando – come in questo caso – si tratta di prove che possono solamente apportare benefici. Quello che ti proponiamo è infatti un gioco che serve a mantenere la tua mente e la tua attenzione bene allenate, quindi a prescindere dal risultato, contribuirà a renderti più pronto e vigile rispetto al tuo livello di partenza attuale.

Trova le differenze tra queste due foto e dimostra che al tuo occhio nulla sfugge: vincono solo i veri assi

Protagonista del nostro test di oggi è il rapper Gionata Boschetti, conosciuto da tutti come Sfera Ebbasta. Nato a Sesto San Giovanni il 7 dicembre del 1992, oggi ha 30 anni e alle spalle già diverse soddisfazioni come quella di essere stato il primo artista italiano ad entrare nella top 100 mondiale di Sportify con l’album Rockstar pubblicato nel 2018.

Nelle due foto del cantante che vedi qui sotto seduto a bordo di una piscina è davvero difficile notare le 4 differenze. Ma ti assicuriamo che, con la concentrazione necessaria, potrai individuarle. Analizza senza fretta entrambe le immagini, confrontale e solo quando pensi di avere le risposte potrai scoprire la soluzione. Fai un bel respiro e…via!

Questa seconda foto mostra i punti differenti tra le due immagini: nella A tali particolari sono evidenziati dai cerchietti. Ed ora procediamo ad elencarli tutti partendo da quello più in alto.

Nella foto A manca l’etichetta sul berretto che vediamo nella B;

Sul lobo dell’orecchio destro non c’è l’orecchino;

Manca l’anello all’indice della mano destra;

Non c’è l’anello all’anulare della mano sinistra.

Quante differenze eri riuscito a notare? Qualora tu non abbia raggiunto il risultato richiesto, per nulla o solo in parte, sappi che il miglior modo per diventare più bravo in questo genere di giochi è continuare a metterti alla prova con altre sfide. Qui ne trovi tantissime, cosa aspetti a prenderti la tua rivincita?