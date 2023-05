Terrazzo come nuovo con queste tecniche di pulizia: ad ogni pavimento il suo segreto

Dopo l’inverno arriva il tempo di rimettere a nuovo il terrazzo per prepararlo in vista dell’estate e dell’uso continuativo.

Con il clima sempre più rigido, le piogge battenti e la polvere, non è una sorpresa se un anno dopo il balcone è un disastro: è perfettamente normale e basta solamente dargli una sistemata per sfruttarlo in tutto il periodo estivo. Ovviamente c’è molto da fare e bisogna prestare attenzione. Per non sforzarsi eccessivamente, però, con le giuste tecniche si può ottimizzare la pulizia e avere un terrazzo perfetto e pronto all’uso.

C’è chi pulisce progressivamente il proprio terrazzo, anche in inverno. Il problema, tuttavia, è che a causa del maltempo non è molto facile mantenere tutto in ordine e la pavimentazione viene veramente compromessa. Fondamentale è rimuovere lo sporco e al tempo stesso igienizzare, soprattutto se si intende andare a cenare fuori durante l’estate, oppure far giocare i bambini.

Terrazzo: i metodi per pulirlo per la stagione estiva

Non c’è niente di meglio che potersi godere uno spazio all’esterno: si tratta di un bene prezioso e, appena la temperatura si fa stabile, arriva il tempo di pulizie. La prima cosa da fare è rimuovere tutti gli elementi non necessari, come foglie e terreno che talvolta volano dalle piante. Una volta che il pavimento è stato sgomberato sarà possibile intervenire.

Ad ogni materiale la sua pulizia. In generale, per le piastrelle in cotto (ovvero le più utilizzate) si può pensare ad un secchio di acqua tiepida con tre cucchiai di aceto bianco e un po’ di detersivo per piatti. Prima è importante lavare tutto con una spazzola con setole per “grattare” via ogni residuo e poi con un panno morbido. Per il terrazzo in cemento, invece, bastano semplicemente una spazzola da esterno, acqua calda e candeggina. In questo modo si può andare a igienizzare tutto e anche molto rapidamente.

Anche in tal caso, è sempre necessario rimuovere lo sporco prima di mettersi al lavoro. Altrimenti si appiccherà tutto e uscirà solo un pasticcio. Se ci sono delle macchie di muffa, si possono prendere mezzo limone e del sale per eliminarla dalla pavimentazione. Per le fughe, invece, ci si può affidare alla classica spazzola aiutandosi con il bicarbonato e l’acqua.

Insieme agiscono come se fossero una pasta abrasiva: non solo vanno a pulire ma anche ad igienizzare e prevengono la comparsa di macchie successive. Per le altre pavimentazioni più delicate, infine, è meglio utilizzare detergenti idonei oppure semplicemente acqua tiepida, limone e un po’ di sapone per i piatti. Così da detergere tutto senza aggredire il rivestimento sottostante.