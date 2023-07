Terra Amara anticipazioni: tutto finito, chiedono il divorzio

Terra Amara, le anticipazioni delle prossime puntate: cambia tutto, la richiesta di divorzio scatenerà il caos tra i protagonisti.

Gli appassionati di Terra Amara lo hanno percepito: nelle ultime settimane la trama delle soap opera turca é giunta ad una clamorosa svolta. Dopo mesi di intrighi e sotterfugi, il grande segreto di Zuleyha è spuntato fuori e anche Yilmaz ha potuto conoscere tutta la verità. Il piccolo Adnan non è figlio di Demir, il padre biologico del bambino è proprio l’ex meccanico.

È stata Zuleyha a raccontare tutto al suo ex, partendo dall’inizio della storia, ovvero dal ricatto di Hunkar che le ha cambiato per sempre la vita. Yilmaz non è reagito bene in un primo momento, sentendosi preso in giro dalla donna che ama, ma ben presto i due si sono ritrovati. E, con un piano studiato nei minimi dettagli, hanno deciso di scappare in Germania, per iniziare una nuova vita insieme, lontano da tutto e tutti. Il piano salterà e per i due amanti non ci sarà altra scelta che chiedere il divorzio ai rispettivi partner.

Terra Amara anticipazioni, Zuleyha e Yilmaz chiedono il divorzio: le reazioni di Demir e Mujgan

Il tentativo di fuga di Zuleyha e Yilmaz non avrà lieto fine. I due innamorati avevano deciso di lasciare Cukurova in compagnia dei figli, così da iniziare una nuova vita e viversi il loro sentimento alla luce del sole. Nulla di fatto, però, perché a bloccare la fuga della Altun è stato proprio Demir Yaman, il suo attuale marito. Ancora per molto?

Le anticipazioni delle prossime puntate di Terra Amara rivelano che Zuleyha e Yilmaz arriveranno a deciderò di restare in città, soprattutto per non separare i bambini da Demir e Mujgan. A questi ultimi, però, chiederanno ufficialmente il divorzio: quali saranno le loro reazioni? Entrambi si rifiuteranno categoricamente di accettare la richiesta dei propri partner.

Da un lato, Mujgan spiegherà a Yilmaz di non voler condannare il piccolo Kerem Ali a una vita di sofferenze come la sua. La dottoressa, infatti, ha vissuto con molto dolore la separazione dei suoi genitori. Dall’altro, Demir ribadirà di sentirsi l’unico e vero padre di Adnan, nonostante sappia che il piccolo è figlio del suo rivale storico. Almeno per il momento, insomma, Zuleyha e Yilmaz dovranno ancora fare i conti con un bel po’ di ostacoli, che impediranno loro di stare insieme. La coppia avrà il tanto atteso lieto fine? Le sorprese (anche tristi) saranno tantissime…