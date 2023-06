Terra amara anticipazioni: Zuleyha confessa il suo più grande segreto

Secondo le anticipazioni delle prossime puntate di “Terra Amara”, Zuleyha racconterà il suo segreto con una svolta clamorosa nella soap opera turca in onda su Canale 5.

Quando la famiglia Yaman è entrata a far parte della vita di Zuleyha, per lei non c’è stata più pace. La protagonista di Terra Amara ha dovuto separarsi sin da subito dal suo grande amore Yilmaz, cedendo ai ricatti della spietata Hunkar. Un segreto, enorme, è stato al centro della trama della soap opera per ben due stagioni: il vero padre del piccolo Adnan è proprio Yilmaz e non Demir. Un segreto che, però, ben presto verrà finalmente a galla.

Anche Yilmaz scoprirà la verità sul bambino, che tutti credono essere il figlio della Yaman. Sarà proprio la Altun a raccontarlo al suo ex ma la reazione di Akkaya sarà inaspettata. Come e quando la donna rivelerà tutto all’ex meccanico? Di seguito le anticipazioni delle prossime puntate in onda su Canale 5.

Terra Amara, gli spoiler: Zuleyha confessa il suo segreto a Yilmaz

Una verità nascosta, attorno alla quale si sono costruite le vicende dei protagonisti di Terra Amara. Zuleyha ha partorito il figlio di Yilmaz ma, costretta da Hunkar, non ha mai rivelato nulla all’ex meccanico crescendo Adnan con Demir. Un segreto che la Altun ha conservato nel suo cuore, ma che, puntata dopo puntata, è arrivato alle orecchie di diverse persone.

Tra cui Mujgan, diventata ancora più gelosa dopo la scoperta sconvolgente sul marito. E a proposito di quest’ultima, sarà proprio la dottoressa a spingere Zuleyha a raccontare tutto al suo grande amore. Quella della Altun sarà una vera e propria vendetta.

Come sappiamo, Mujgan colpirà Zuleyha con una pistola, dopo aver tentato di convincerla ad impiccarsi. La donna, però riuscirà a salvarsi e sarà proprio in ospedale che inizierà la svolta. Con l’aiuto di Gulten, Zuleyha farà in modo che Yilmaz raggiunga la clinica e sarà lì che gli racconterà tutto. Per filo e per segno. La Altun rivelerà a Yilmaz la verità su Adnan e su tutte le cattiverie subite da Hunkar e Demir. Yilmaz, però, non reagirà affatto bene.

L’uomo, deluso per la presa in giro, andrà su tutte le furie e inveirà contro la sua ex, non risparmiando parole dure: per lui, da quel momento, Zuleyha sarà morta. Una reazione che sconvolgerà la Altun che, presa dallo sconforto, tenterà il suicidio provando a gettarsi dal balcone dell’ospedale. Yilmaz la fermerà in tempo, proprio un attimo prima della caduta. Cosa accadrà ora che il segreto è venuto finalmente fuori? I colpi di scena sono appena iniziati.