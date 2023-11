Teo Mammucari irriconoscibile dopo le prove di Ballando con le stelle: la confessione stupisce

Tutti sconvolti per le immagini di Teo Mammucari dopo le prove di Ballando con le stelle: come si è mostrato il conduttore romano?

Il suo è tra i nomi più amati di Ballando con le stelle, dove Mammucari fa parte di un cast a dir poco incredibile. Il conduttore e comico romano ha portato una ventata di freschezza e di sano divertimento nella trasmissione di Milly Carlucci, grazie alla sua simpatia e al suo umorismo che non lo abbandonano mai. Eppure, tra una prova e l’altra, Mammucari ha stupito tutti mostrandosi in un modo che non è di certo passato inosservato. Di che cosa si tratta?

Uno dei volti più amati della televisione italiana è proprio quello di Teo Mammucari. Conduttore, attore, showman e chi più ne ha più ne metta, l’artista romano ha messo in piedi una carriera che nel corso degli anni si è arricchita sempre di più. L’attuale esperienza a Ballando con le stelle è la ciliegina sulla torta per il grande Teo, che ha dimostrato di avere una forza e una determinazione fuori dal comune.

Teo Mammucari, cosa fa dopo le prove di Ballando con le stelle?

In coppia con Anastasia Kuzmina, Mammucari dà il massimo in sala prove e in puntata, esibendosi in balli a dir poco complessi e delicati. Amatissimo dal pubblico di Rai 1 (e non solo), è sui social che il simpaticissimo Teo dà il meglio di sé.

Lo sanno bene i tantissimi fan che non mancano mai di seguirlo e che non si perdono nessuna novità che lo riguarda. Proprio a loro il conduttore romano si è mostrato in una veste a dir poco insolita, ma che cosa è successo?

Le immagini in questione sono apparse sul web, dove Mammucari è una vera star. Qui il conduttore di programmi come Veline, Scherzi a parte, Le Iene e tanti altri si è mostrato in sala prove insieme alla sua parter di Ballando con le stelle, Anastasia Kuzmina. Al termine delle prove per la puntata di sabato, i due sono apparsi stanchissima. In particolare, Mammucari era molto provato dalle estenuanti prove di quello che lui stesso ha definito come “Il ballo più difficile”.

Anche la Kuzmina è d’accordo, ma si è complimentata con Mammucari per la sua incredibile bravura. Nonostante la stanchezza e le prove infinite, il simpaticissimo Teo tiene molto alle sue performance e si impegna per dare il meglio sul palco di Rai 1. Non possono mancare, però, i momenti di relax, nei quali il conduttore ride e scherza con gli altri concorrenti dello show.