Tenere il cervello allenato: quanti libri bisogna leggere davvero al mese

Quando si parla di tenere il cervello in forma attraverso la lettura, la domanda è sempre la stessa: “quanti libri devo leggere al mese?”. La verità è che non esiste un numero obbligatorio, ma esiste un obiettivo minimo che funziona.

Leggere un libro al mese è considerato un traguardo realistico e sostenibile per la maggior parte delle persone: bastano 8-9 pagine al giorno, circa 10-15 minuti di lettura. Chi vuole spingersi oltre può puntare a due o tre libri al mese, ma il segreto non è la quantità, ma la costanza.

Non è il numero di libri che conta, ma l’abitudine che si costruisce nel tempo. Warren Buffett, uno degli uomini più ricchi del mondo, ha dichiarato di leggere centinaia di pagine al giorno, ma la sua raccomandazione per chiunque è semplice: “leggiamo almeno un libro al mese”. Non serve diventare eruditi, serve diventare lettori costanti.

L’obiettivo non è finire il libro, ma ricordarlo e usarlo: la regola di Seneca

La tentazione di sfogliare rapidamente un libro per poter dire “l’ho letto” è forte, ma è la trappola più pericolosa per il cervello. Quello che conta davvero è ciò che rimane dopo la lettura. Seneca, filosofo romano, ammoniva: “Devi indugiare su un numero limitato di autori, e analizzare il loro lavoro, se vuoi tirare fuori idee che avranno peso nel tuo animo“. Rileggere un libro importante, a distanza di anni, può rivelare significati completamente nuovi che la prima lettura non aveva permesso di cogliere. Leggere tre libri e assimilarne il contenuto è infinitamente più utile che sfogliarne dieci senza fermarsi a riflettere. La lettura non è una gara a chi finisce prima, ma un’immersione che arricchisce.

Un metodo per leggere di più (e ricordare meglio): l’effetto Zeigarnik

Se il problema è il tempo, esiste una strategia che funziona: leggere più libri contemporaneamente. Alternandoli durante la giornata, il cervello rimane più attento perché continuamente stimolato. Un altro trucco è calcolare le pagine giornaliere necessarie per raggiungere l’obiettivo: 8-9 pagine al giorno per un libro al mese, 36 per un libro a settimana.

Il consiglio più prezioso, però, è non terminare mai la lettura con la fine di un capitolo: fermarsi un capitolo prima crea un “effetto Zeigarnik” che mantiene il cervello in allerta e migliora il ricordo di ciò che si è letto. La lettura è come l’allenamento per il cervello: meglio 10 minuti tutti i giorni che un’ora una volta al mese. E se non sai da dove iniziare, inizia da un libro che ti appassiona davvero. Il resto verrà da sé, e il cervello, alla fine, ti ringrazierà con più attenzione, più memoria e più voglia di leggere. Il numero giusto? Quello che ti permette di non smettere mai.