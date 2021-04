È finalmente arrivata su Netflix Tenebre e ossa, titolo originale Shadow and Bone, la serie televisiva americana diretta da Eric Heisserer. La serie è basata sull’omonimo romanzo e su Sei Corvi della scrittrice americana Leigh Bardugo. Questa, tra l’altro, è una delle saghe young adult fantasy più famose al mondo.

Trama e protagonisti di Tenebre e Ossa

Tenebre e Ossa racconta la storia di Alina Starkov, orfana e soldatessa, che in un mondo devastato dalla guerra ha scatenato un potere che potrebbe rivelarsi fondamentale per liberare il suo Paese. Alina, infatti, viene scelta per entrare nell’esercito d’élite di saldati, noto come Grisha, che raduna soggetti con poteri magici.

Ad interpretare Alina nella serie targata Netflix è l’attrice anglo-cinese Jessie Mei Li, che presto vedremo anche nel nuovo lungometraggio di Edgar Wright, Last Night in Soho. Ad interpretare invece il protagonista principale maschile è Ben Barnes. L’attore, che in Tenebre e Ossa interpreta il Generale Kirigan / Darklingm, è già noto nel mondo del cinema. Infatti, lo abbiamo già visto ne Le Cronache di Narnia, nei panni del principe Caspian, e in Dorian Gray, film sul celebre capolavoro di Oscar Wilde uscito nel 2009.

La serie Netflix è decisamente un fedele adattamento dei romanzi di Leigh Bardugo. Infatti, la prima stagione racconta fedelmente la storia che ritroviamo nei libri, portando sul piccolo schermo una trama avvincente, ricca di colpi di scena e, come un buon young adult che si rispetti, anche una bellissima storia d’amore. Senza troppi spoiler, infatti, possiamo dirvi che il bel Generale Kirigan prenderà una cotta per uno dei personaggi, chissà quale…

Inoltre, non mancano nella trama anche momenti adrenalinici, con scene d’azione, effetti speciali ben riusciti ed elementi horror che riusciranno a mettervi i brividi.

Quindi, se siete alla ricerca di una serie di cui fare assolutamente binge watching, non possiamo fare altro che consigliamo di guardare Tenebre e Ossa, che potete trovare da oggi su Netflix e che, siamo sicure, vi terrà incollati allo schermo tra passione, azione e brividi di paura.