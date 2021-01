Belen Rodriguez è una vera e propria icona di stile e, soprattutto, una shoes addicted. Scorrendo sul suo profilo Instagram è infatti semplice imbattersi in foto in cui la conduttrice mostra le sue scarpe preferite.

Tra le tante, le scarpe modello slingback che indossa in questa foto sono tra i modelli che indosseremo sicuramente in primavera.

Queste scarpe, infatti, sono comode e versatili, e tra modelli bassi a ballerina o con tacchi vertiginosi, come quelli indossati da Belen, accontentano proprio tutte.

In particolare, quelle indossate dalla show girl sono una giusta via di mezzo tra ballerina e scarpa con tacco altissimo. Il modello, poi, è a punta, tra le tendenze del 2021, e con un laccetto sottile alla caviglia a completare il tutto.

Dove trovare le slingback

Zalando

Su Zalando potete trovare tantissime slingback di diverse marche. Tra le tante, noi vi consigliamo il modello realizzato da Dorothy Perkins. Disponibile in cinque varianti di colore, tra cui nero e rosa cipria, queste scarpe con tacco da 5.5 cm sono perfette da indossare in primavera in ufficio o per una passeggiata, abbinate a jeans in lavaggio classico o colorato o a pantaloni più eleganti.

Dorothy Perkins DOLLARCYCLINDER HEEL SLINGBACK COURT – Decolleté

Asos

Anche su Asos è possibile trovare diverse slingback. Il modello che vi proponiamo ha la tomaia in camoscio sintetico e tacco importante da 7.7 centimetri. Disponibile in nero e leggermente a punta, questo modello è perfetto da indossare con i pantaloni a sigaretta e gli skinny jeans.

ASOS DESIGN – Samson – Scarpe nere con tacco medio e cinturino posteriore

In alternativa al modello Asos Design, potete trovare le slingback proposte da Aldo, con tacco da 6.5 centimetri, tomaia in camoscio sintetico, leggermente a punta e con dettagli trasparenti.

Aldo – Scarpe a punta con cinturino posteriore e tacco medio trasparenti e nere

Pittarosso

Da Pittarosso potete trovare le Decolléte slingback di Lola Ferres realizzate in suede in lilla e azzurro, tra i colori must have per questa primavera.

Questo modello in particolare ha un tacco comodo da 5 cm e cinturino regolabile. Anche queste scarpe sono perfette da indossare con gli skinny jeans o con una gonna in pelle, tra i capi da avere assolutamente nell’armadio per la bella stagione.

Décolleté slingback lilla e azzurre in suede con tacco 5 cm Lora Ferres

Massimo Dutti

Il modello proposto da Massimo Dutti ricorda moltissimo quello indossato da Belen Rodriguez. Questa scarpa, in vera pelle, ha una struttura a punta con cinturino regolabile e tacco stretto, ma che non risulta troppo alto. Perfette da indossare con un abito più elegante, come un tubino.

SCARPE SLINGBACK CON FIBBIA E TACCO

Yoox

Yoox propone il modello di Bianca Di che ricorda l’iconica slingback di Dior. Con il suo tacco da 6.5 centimetri e fascia bianca con un adorabile fiocco esterno, questa scarpa è perfetta per tutte le fashion victim dallo stile bon ton o più classico.