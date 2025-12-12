Tendenze moda 2026: ecco le migliori 5 che devi conoscere per essere impeccabile

Il 2026 rivoluziona il fashion system con audacia e sperimentazione: dai gioielli oversize alle scarpe animalier, passando per blazer e tailleur moderni, ogni capo diventa strumento di identità e stile personale.

Il 2026 si preannuncia come un anno di sperimentazione e audacia nel fashion system, dove la moda diventa uno strumento per esprimere identità e personalità. Le passerelle e lo street style mostrano un mix di revival retrò e innovazioni futuristiche, con capi che mescolano eleganza, comfort e teatralità.

Gli accessori diventano protagonisti assoluti: gioielli oversize e scarpe animalier catturano l’attenzione, trasformando outfit semplici in veri statement. Il blazer e il tailleur giacca‑gonna ritornano in chiave moderna, con silhouette strutturate e dettagli innovativi. Ma andiamo più nello specifico.

Tendenze moda 2026: gioielli XXL

il 2026 vedrà esplodere la passione per gioielli vistosi e oversize. Collane chunky, orecchini XXL e bracciali scultorei sono pensati per dominare l’outfit, quasi come sculture da indossare. La tendenza si declina sia in chiave luxury, con metalli preziosi e pietre colorate, sia in versioni più street e pop, dove plastiche lucide e resine modellate a mano aggiungono un tocco contemporaneo. In un’epoca dove il look è sempre più personale, questi accessori diventano strumenti per esprimere identità e sicurezza.

Quella dei gioielli vistosi grandi è una tendenza che abbiamo già cominciato a vedere quest’anno e che presto si affermerà definitivamente.

Scarpe animalier

Il 2026 si preannuncia come un anno di forti contrasti stilistici, dove audacia e raffinatezza convivono. La moda sembra voler raccontare una storia di identità visiva chiara, con capi e accessori capaci di catturare l’attenzione senza compromessi. Uno degli elementi più evidenti sarà il ritorno delle scarpe animalier: décolleté, stivali e sneakers si tingono di fantasie leopardate, zebrati o pitonate, trasformando il piede in un vero statement di stile. Scopri perché le scarpe animalier sono il trend del momento e come abbinarle.

Questo trend si sposa perfettamente con outfit minimalisti, dove una scarpa audace diventa il fulcro visivo, ma funziona anche in look più complessi, accostata a tessuti neutri e linee pulite.

Scarpe old school

Il revival del passato è un’altra costante della stagione, e si manifesta anche nelle scarpe old school, tendenza sempre più forte. Sneakers retrò, mocassini vintage e derby in pelle lavorata fanno il loro ritorno, conferendo un tono nostalgico ma raffinato al guardaroba.

Queste calzature richiamano l’estetica degli anni ’90 e 2000, ma reinterpretate con materiali innovativi e accorgimenti tecnici moderni, come suole più leggere, imbottiture ergonomiche e dettagli riflettenti. Il mix tra heritage e tecnologia conferisce agli outfit un carattere unico e versatile.

Tailleur giacca e gonna

Il tailleur giacca e gonna si conferma una scelta iconica per la stagione. Non più rigido e tradizionale, il duo giacca‑gonna del 2026 gioca con proporzioni e materiali: gonne a matita, leggermente svasate o con spacchi strategici, abbinate a giacche oversize o sagomate. Il contrasto tra silhouette classica e dettagli contemporanei come bottoni oversize, inserti in pelle o tessuti mixati rende il tailleur un simbolo di potere, femminilità e stile personale.

Completa il look con scarpe animalier o gioielli maxi, e il risultato è un outfit che combina forza, eleganza e creatività. Tailleur giacca e gonna sono già una delle tendenze dell’autunno e verranno riproposti nel 2026.

Blazer

I blazer tendenza autunno e inverno rimangono centrali nella silhouette femminile e maschile, con linee più decise e spalle leggermente strutturate. Nel 2026 si punta a giacche dal taglio sartoriale, capaci di essere protagoniste sia negli outfit da ufficio sia in quelli da sera.

Il blazer viene spesso abbinato a pantaloni ampi, gonne midi o anche jeans vintage, creando combinazioni moderne che mantengono eleganza e comfort. La possibilità di mixare tessuti e colori rende ogni blazer un capo modulabile, adattabile a diversi contesti e occasioni.