Se non hai questo capo nell’armadio sei matta: l’ultima tendenza autunno inverno 25/26 è un passepartout

Pensi che non esistano capi imperdibili? Ti sbagli, ce ne è uno super versatile che tutte quante le modaiole dovrebbero avere nell’armadio. Ecco di quale si tratta e come abbinarlo.

Quando le temperature scendono e i colori si fanno più intensi, la moda risponde con capi iconici rivisitati in chiave moderna. L’autunno inverno 2025/26 segna il ritorno — o meglio, la conferma — di un protagonista indiscusso del guardaroba femminile.

Scopriamo di quale si tratta.

Tendenza autunno/inverno 25-26: il blazer

Sto parlando del blazer, come avrai già potuto immaginare se tieni d’occhio le ultime tendenze. Non si tratta del solito giacchino da ufficio. Il blazer di questa stagione è il capo trasformista per eccellenza: strutturato ma fluido, elegante ma adatto anche ai look più casual, capace di elevare un outfit basic in un attimo.

Dalle passerelle alle strade delle fashion week, lo abbiamo visto oversize, doppiopetto, in velluto, tweed, eco-pelle e con tagli sartoriali impeccabili. Un vero e proprio passepartout che unisce stile, praticità e versatilità.

Com’è il blazer di tendenza

Per la stagione A/I 25/26, il blazer si presenta in diverse reinterpretazioni. Le passerelle ci hanno mostrato modelli oversize dallo stile androgino, blazer doppiopetto dal taglio sartoriale, versioni cropped dal gusto più moderno e femminile, fino ad arrivare a quelli in materiali alternativi come il velluto a coste, il tweed e persino l’eco-pelle.

Tra i più gettonati troviamo il blazer oversize, che si conferma una delle scelte più amate dalle fashioniste. Perfetto con jeans a vita alta e una t-shirt bianca per un look effortless chic, oppure sopra un miniabito con stivali alti per un mix grintoso e raffinato. Per chi preferisce uno stile più classico, il doppiopetto sartoriale è un evergreen intramontabile, ideale anche come giacca da mezza stagione.

Le palette di stagione puntano su toni neutri come il cammello, il beige, il grigio perla e il blu navy. Ma non mancano accenti più audaci, come il bordeaux, il verde bottiglia e il senape, che danno carattere senza essere eccessivi. Per chi ama osare, ci sono anche blazer con fantasie tartan, pied-de-poule e persino dettagli in lurex per la sera. Il blazer funziona anche come alternativa leggera al cappotto nei primi freddi e può essere stratificato sotto cappotti più pesanti nei mesi più rigidi. Insomma, è un vero alleato per affrontare il cambio di stagione con stile e intelligenza.

3 modelli di blazer per questo autunno/inverno

Oltre al già citato blazer oversize, torna anche il blazer doppiopetto, dal taglio sartoriale e più strutturato, ideale per outfit formali o da ufficio ma facilmente adattabile anche a un look serale con jeans e tacchi.

Infine, il modello cropped si impone come scelta giovane e contemporanea: corto in vita, spesso abbinato a pantaloni a vita alta o gonne midi, è il dettaglio che dà un twist moderno anche ai look più semplici.

Detto questo, ti consiglio anche i blazer ufficio migliori modelli Zalando, se sei un’amante di questo capo di abbigliamento.