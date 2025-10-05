Se non hai questo capo nell’armadio sei matta: l’ultima tendenza autunno inverno 25/26 è un passepartout

Pensi che non esistano capi imperdibili? Ti sbagli, ce ne è uno super versatile che tutte quante le modaiole dovrebbero avere nell’armadio. Ecco di quale si tratta e come abbinarlo.

blazer rosa

Quando le temperature scendono e i colori si fanno più intensi, la moda risponde con capi iconici rivisitati in chiave moderna. L’autunno inverno 2025/26 segna il ritorno — o meglio, la conferma — di un protagonista indiscusso del guardaroba femminile.

Scopriamo di quale si tratta.

Tendenza autunno/inverno 25-26: il blazer

Sto parlando del blazer, come avrai già potuto immaginare se tieni d’occhio le ultime tendenze. Non si tratta del solito giacchino da ufficio. Il blazer di questa stagione è il capo trasformista per eccellenza: strutturato ma fluido, elegante ma adatto anche ai look più casual, capace di elevare un outfit basic in un attimo.

blazer nell'armadio
Tendenza autunno/inverno 25-26: il blazer – pourfemme.it

Dalle passerelle alle strade delle fashion week, lo abbiamo visto oversize, doppiopetto, in velluto, tweed, eco-pelle e con tagli sartoriali impeccabili. Un vero e proprio passepartout che unisce stile, praticità e versatilità.

Com’è il blazer di tendenza

Per la stagione A/I 25/26, il blazer si presenta in diverse reinterpretazioni. Le passerelle ci hanno mostrato modelli oversize dallo stile androgino, blazer doppiopetto dal taglio sartoriale, versioni cropped dal gusto più moderno e femminile, fino ad arrivare a quelli in materiali alternativi come il velluto a coste, il tweed e persino l’eco-pelle.

Tra i più gettonati troviamo il blazer oversize, che si conferma una delle scelte più amate dalle fashioniste. Perfetto con jeans a vita alta e una t-shirt bianca per un look effortless chic, oppure sopra un miniabito con stivali alti per un mix grintoso e raffinato. Per chi preferisce uno stile più classico, il doppiopetto sartoriale è un evergreen intramontabile, ideale anche come giacca da mezza stagione.

Le palette di stagione puntano su toni neutri come il cammello, il beige, il grigio perla e il blu navy. Ma non mancano accenti più audaci, come il bordeaux, il verde bottiglia e il senape, che danno carattere senza essere eccessivi. Per chi ama osare, ci sono anche blazer con fantasie tartan, pied-de-poule e persino dettagli in lurex per la sera. Il blazer funziona anche come alternativa leggera al cappotto nei primi freddi e può essere stratificato sotto cappotti più pesanti nei mesi più rigidi. Insomma, è un vero alleato per affrontare il cambio di stagione con stile e intelligenza.

3 modelli di blazer per questo autunno/inverno

Oltre al già citato blazer oversize, torna anche il blazer doppiopetto, dal taglio sartoriale e più strutturato, ideale per outfit formali o da ufficio ma facilmente adattabile anche a un look serale con jeans e tacchi.

Infine, il modello cropped si impone come scelta giovane e contemporanea: corto in vita, spesso abbinato a pantaloni a vita alta o gonne midi, è il dettaglio che dà un twist moderno anche ai look più semplici.

Detto questo, ti consiglio anche i blazer ufficio migliori modelli Zalando, se sei un’amante di questo capo di abbigliamento.

