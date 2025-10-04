Come scegliere il blazer perfetto per l’ufficio: i 3 modelli più eleganti da trovare su Zalando

Il blazer è senza ombra di dubbio un capospalla molto amato che non passa mai di moda. Un must della stagione autunnale e invernale, indossarlo in ufficio ti permette di ottenere un look semplice, ma elegante e sofisticato. Se hai bisogno di sfoggiare outfit di classe, un blazer può davvero fare la differenza. I migliori modelli li puoi acquistare anche online sul sito di Zalando, la piattaforma tedesca specializzata nella vendita online di abbigliamento, scarpe, accessori e tanto altro ancora.

Abbiamo selezionato per te i modelli più acquistati delle ultime settimane, così da poter mettere nel carrello dei capi d’abbigliamento eleganti, semplici e alla moda.

Blazer per l’ufficio, i migliori modelli da acquistare su Zalando

Il blazer è il capo ideale per creare look eleganti e curati in ogni occasione. Dai modelli più strutturati a quelli dal taglio moderno, ecco tre proposte da non perdere su Zalando!

Blazer principe di Galles di Benetton

La giacca foderata in misto viscosa con motivo principe di Galles è un must di stagione. Dalla vestibilità regolare e l’apertura a due bottoni, il blazer di Benetton, reinterpretato in chiave moderna, è il capospalla che vorrai indossare per tutta la stagione in ufficio. Abbinalo ai pantaloni della stessa fantasia e indossalo nelle giornate più fredde con un trench lungo. Lo trovi sia nella tonalità grigio scuro che in tonalità più appariscenti come prugna e blu scuro.

Mango Blazer nero

Tra i modelli più ricercati spicca quello firmato Mango: un blazer con bottoni decorativi che dona al look un’eleganza semplice e sofisticata. Perfetto da indossare in ufficio con un pantalone sartoriale, una camicia total white e una scarpa comoda ma sempre di classe. Su Zalando lo trovi a 99 euro dalla XS alla XL.

Calliope Blazer ultrablack

Se hai un budget più limitato, il blazer di Calliope potrebbe conquistarti al primo sguardo. Disponibile nella classica versione ultrablack e in tonalità più sofisticate, come blu notte e bordeaux, costa solo 39,99 euro. Il modello monopetto con collo sciallato è perfetto sia per le occasioni speciali sia per un look da ufficio elegante. La cintura tono su tono aggiunge un tocco originale e ben curato all’intero outfit.