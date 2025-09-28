Tailleur giacca e gonna: la tendenza 2025 che porta eleganza anche fuori dall’ufficio

Tra tessuti leggeri, tagli definiti e dettagli preziosi, il tailleur con la gonna si conferma protagonista dell’autunno 2025, capace di unire eleganza e praticità in ogni occasione.

Come ogni stagione, torniamo a parlare di tailleur. Nel 2025 questa coppia giacca e gonna riesce ancora a sorprendere. L’autunno porta con sé un’aria nuova: i tagli diventano più netti ma non rigidi, i tessuti spaziano tra il classico tweed e materiali più fluidi, mentre i colori si muovono tra i neutri sofisticati e un verde intenso che sembra rubato alla natura.

È un gioco di contrasti che riflette bene il nostro modo di vestire oggi, sospeso tra eleganza tradizionale e desiderio di leggerezza quotidiana. Osservando le passerelle e i nuovi arrivi in boutique, il tailleur con la gonna si fa più libero: giacche corte che valorizzano il punto vita, blazer dal taglio maschile che dialogano con gonne dritte o leggermente svasate, bottoni gioiello che aggiungono luce.

La tendenza autunnale non è gridata ma evidente, e invita a riscoprire un capo che sembrava destinato solo alle occasioni formali. La differenza la fanno i dettagli, ed è proprio lì che conviene soffermarsi per capire perché questi modelli rappresentano un investimento intelligente.

Koton grey: minimalismo fresco con un tocco giovane

Il completo di Koton interpreta alla perfezione lo spirito minimal che piace in questo momento. La giacca leggera in grigio costa 74,99 euro e si abbina a una minigonna dritta intorno ai 39 euro, costruendo un insieme pulito e contemporaneo. L’effetto è quello di un tweed semplificato, con finiture grezze che danno movimento senza appesantire.

Indossato con una camicia bianca, come nella proposta ufficiale, acquista subito un’aria formale ma non rigida, perfetta per passare dal lavoro a un aperitivo senza cambiarsi. È un tailleur che vive di sobrietà, ma è proprio in questo che risiede la sua modernità.

Rinascimento quadri: il doppiopetto che gioca con la tradizione

Rinascimento punta invece su un doppiopetto dal disegno classico ma con un twist femminile. Il blazer costa 159,90 euro e si abbina a una minigonna coordinata di circa 39 euro. Il tessuto a quadri regala personalità e richiama il fascino della sartoria tradizionale, mentre la vestibilità accompagna le linee del corpo senza costringerle.

L’effetto finale è deciso ma sempre accessibile per chi vuole un completo da indossare oltre l’ufficio. Perfetto con collant coprenti e stivali alti, diventa un look di carattere per l’autunno, che dialoga bene con accessori dorati o dettagli di pelle nera.

adL dark green: il blazer che veste di potere e modernità

Il modello firmato adL è quello che più di tutti rappresenta l’autunno 2025. La giacca verde scuro costa 199,95 euro e la gonna coordinata circa 79 euro. È il verde la chicca di questa stagione: simbolo di rinascita, colore elegante ma mai scontato, che riesce a essere sobrio e brillante allo stesso tempo. I bottoni dorati aggiungono un tocco rétro che ricorda le uniformi, ma la linea del blazer resta fluida, con un taglio che scivola senza rigidità.

Indossato con una semplice t-shirt bianca, come nella proposta ufficiale, mostra tutta la sua versatilità. È un tailleur che non ha paura di uscire dagli schemi dell’ufficio e che trova la sua forza nel contrasto tra struttura e leggerezza.

In questa stagione il tailleur giacca e gonna si libera dall’etichetta da ufficio e diventa un pezzo versatile, capace di adattarsi a momenti diversi della giornata. Che sia nella versione leggera e minimal, nel doppiopetto con quadri o nel verde intenso dal carattere deciso, il risultato è sempre lo stesso: un’eleganza tutta autunnale.