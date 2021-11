Se vi dicessimo che l’ex “velina bionda” di Striscia la Notizia ha detto addio alla sua storica chioma? Proprio così: Costanza Caracciolo saluta il suo longevo biondo e opta per un colore naturale che ci scalda il cuore (e promette scintille tra le tendenze colore capelli dell’inverno!)… Su Instagram due scatti in cui ha sfoggiato un hairstyle nuovo di zecca e di assoluto successo.

Il nuovo look di Costanza Caracciolo? Top tra le tendenze dell’inverno

Addio al biondo e via al colore naturale sui capelli, perfetto per l’inverno nei suoi caldi riflessi: così Costanza Caracciolo stupisce tutti con il suo nuovo look e ci insegna come rendere sublime un drastico cambio di rotta in fatto di stile!

Dal super blonde di poche settimane fa, la moglie di Christian Vieri ha virato su un hairstyle totalmente diverso che esalta la sua bellezza donando una luce morbida al viso, e ci ispira la nuova tendenza dell’inverno! Vediamola insieme nel suo ‘prima’ e ‘dopo’:

Ed ecco il (favoloso) risultato negli scatti che l’ex velina ha postato su Instagram (accompagnati da un chiaro “Loving my new hair color” e un inno al passato con l’hashtag #ritornoalleorigini):

Che dire? Non rimpiangiamo affatto il biondo chiarissimo che sfoggiava sin dal 2008…