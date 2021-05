La bella stagione è finalmente arrivata, motivo per cui non possiamo non andare alla scoperta delle tendenze hair più in voga del momento. I capelli castani della primavera estate si presentano in tonalità differenti, dalla più calda al tono più freddo. Per chi ama questa nuance non potrà rinunciare a una delle colorazioni più belle proposte dagli hairstylist. Andiamo alla scoperta delle tendenze capelli castani 2021!

Tendenze capelli castani con riflessi

Dal riflesso ramato a quello più chiaro, le tendenze capelli castani parlano chiaro: per la primavera estate è fondamentale dare luce al colore, scuro o chiaro che sia. I riflessi caldi sono tra i più gettonati, ma lasciatevi consigliare sempre dal vostro parrucchiere di fiducia.

Castano ramato

Foto Pexels | WARLEY VENANCIO

Il riflesso ramato è uno dei più gettonati della primavera estate 2021. Se volete, quindi, sfoggiare un look di tendenza, optate per questa tonalità. I capelli castani con i riflessi sono ideali per chi vorrebbe sfoggiare un haircut corto o medio, come un long bob o un elegante caschetto. Non temete, si sposa perfettamente anche sui tagli lunghi, l’importante è dargli un leggero movimento con una messa in piega!

Castano cioccolato

Foto Pexels | Sound On da Pexels

Un colore di tendenza senza tempo, il castano cioccolato è una nuance elegante e allo stesso tempo intensa e luminosa. Perfetto per chi desidera dare quel tocco in più alla propria chioma e rendere i capelli più folti. Il color cioccolato, infatti, rappresenta proprio quel colore scuro con riflessi leggermente più chiari. Un gioco di colore sorprendente! Vi consigliamo di sentire il parere del vostro parrucchiere di fiducia per la scelta del riflesso: potrebbe essere caldo o freddo in base alla vostra carnagione!

Castano chiaro

Foto Pexels | Vinícius Estevão

Chi è indeciso se optare per un colore castano o biondo, questa nuance è decisamente la scelta migliore da prendere. Tende al biondo, infatti il castano chiaro comprende una base castana con riflessi dorati, motivo per cui rendono la nuance accesa, luminosa e calda. La tecnica per ottenere un effetto naturale è fondamentale, quindi affidatevi sempre al vostro hairstylist e curate i capelli con determinati prodotti per evitare di perdere il riflesso.

Tendenze capelli castani sfumati della Primavera Estate

Il castano caramello conquista nuovamente la bella stagione: è una sfumatura leggera e d’effetto, bella da sfoggiare sia su una piega mossa che liscia, o su un’acconciatura particolare come le baby braids. Ma non sarà l’unico trend della bella stagione, tra le tendenze si va posto anche il castano dorato, un castano che si crede quasi un biondo…

Castano caramello

Uno dei protagonisti della primavera estate è senza dubbio il castano caramello. Il look si ottiene grazie ad una sfumatura naturale, partendo da una base più scura fino ad arrivare ad un caramello dai toni caldi. Un colore estivo e perfetto per la bella stagione. Questo tipo di sfumatura si sposa perfettamente sia sui tagli lunghi che corti. Le tecniche da prendere in considerazione sono il contouring o il balayage, per un effetto naturale ma decisamente d’effetto!

Castano dorato

Foto unsplash | Element5 Digital

Un effetto quasi biondo scuro, il castano dorato è perfetto per tutte quelle persone che desiderano avvicinarsi alla nuance bionda senza esagerare. Partendo da una base non troppo scura, è possibile ottenere una sfumatura dorata con un’elegante balayage. Ideale per la bella stagione, ma attenzione a prendervi cura dei vostri capelli: per una chioma sensuale e luminosa è fondamentale mantenere le lunghezze dalla nuance accesa e vivace.