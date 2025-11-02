Labbra bold, capelli audaci e molto altro: le tendenze beauty 2026 che cambieranno il tuo look

Dal make-up alle acconciature più in voga a partire dalla fredda stagione, le tendenze beauty 2026 non ti lasceranno passare inosservata. Osare è la parola d’ordine, e il minimal lascia spazio al massimalismo in tutte le sue forme: texture luminose e dettagli che non puoi non notare.

Scopri insieme a noi quali saranno le tendenze beauty 2026 da non perdere: dai colori del make up alle acconciature più amate, lasciati ispirare da idee semplici da provare e perfette per rinnovare il tuo look!

Tendenze beauty 2026: le più belle da copiare

Nel nuovo anno trucco e capelli saranno più decisi e appariscenti. I colori diventano più intensi, gli effetti luminosi non mancano e ogni dettaglio serve a farsi notare. Ecco, quindi, i 5 trend beauty più in voga a partire dalla nuova stagione!

Effetto bold per labbra definite e voluminose

Il trucco definito e voluminoso è uno dei protagonisti del 2026. A rendere il make-up più interessante e appariscente ci pensano le labbra: l’effetto bold torna di tendenza con colori pieni e luminosi che vanno dal rosso ciliegia al nude più intenso e lucido.

Cat eye sempre più ricercato

Il trucco occhi geometrico è tra le tendenze beauty del nuovo anno. Come realizzarlo? Il cat eye rimane indubbiamente il make-up occhi più facile da replicare con un eyeliner di qualità e una mano ferma.

Sopracciglia laminate

Per un trucco nude naturale, non puoi non mettere in risalto le sopracciglia. L’effetto laminato torna con grande stile, le sopracciglia dritte verso l’alto valorizzano lo sguardo e donano al look un aspetto più sbarazzino e vivace.

Il ritorno della frangia piena

Dai tagli corti a quelli più lungi, la frangia piena torna ad essere protagonista del look nel 2026. Non la solita frangia a tendina o laterale, a partire dalla nuova stagione si porta piena e definita per un look più audace.

Accessori e maxi chignon

Per osare con il look, gli accessori non possono mancare. Arricchisci le tue acconciature con maxi fermagli, glitter e fiocchi colorati, perfetti per dare un tocco originale anche ai raccolti più semplici. Maxi chignon e onde morbide diventano più interessanti grazie a dettagli luminosi, ideali per chi ama distinguersi con eleganza.

Ora che stai quali sono le tendenze beauty del 2026, non ti resta che osare e rendere unico il tuo look con un tocco personale che rispecchi il tuo stile!