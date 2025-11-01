Labbra bold, la tendenza beauty del momento: colori intensi e contorni definiti per un look audace e raffinato

Le nuove tendenze beauty parlano chiaro: le labbra bold sono tornate protagoniste dei look autunnali e invernali. Il trucco labbra rimane al centro dell’attenzione con il suo effetto deciso e pieno, da ottenere non solo grazie all’aiuto dei prodotti che rimpolpano le labbra istantaneamente, ma anche grazie alle nuance e al trucco applicato secondo alcune regole.

Dal rosso ciliegia ai toni color prugna e i nude più intensi, la tendenza è perfetta anche (e soprattutto) per le donne over 40, che vogliono valorizzare il loro viso con eleganza.

Scopri insieme a noi come realizzare l’effetto bold per le labbra e rimanere al passo con le tendenze!

Effetto bold, la tendenza beauty che valorizza le over 40

Prima di capire come realizzare l’effetto bold sulle labbra, scopriamo insieme cosa significa davvero.

Il termine bold significa “audace” o “grassetto2 (come nei testi scritti) e nel mondo beauty indica un make up labbra intenso e definito. Con i giusti accorgimenti è possibile ottenere un trucco semplice, luminoso e d’effetto.

Con il passare del tempo, le labbra subiscono dei cambiamenti: i contorni possono diventare meno definiti e il volume tende a ridursi, ecco perché un rossetto ben applicato può diventare un vero e proprio alleato di bellezza per le donne over 40.

Il consiglio delle esperte è di evitare texture matte e di prediligere rossetti dalla texture cremose e dal finish luminoso. Quali sono i colori must per labbra bold?

Per un’eleganza senza tempo meglio optare per un rosso classico o un bordeaux dall’effetto vinile; per un tocco giovanile, invece, le nuance da preferire sono il ciliegia e il fragola. Anche i nude intensi sono perfetti per un effetto naturale ma deciso.

Per ottenere un effetto bold perfetto è importante seguire alcuni step: prima di tutto, prepara la labbra mantenendole morbide con un leggero scrub esfoliante; applica poi un balsamo labbra e lascialo asciugare.

A questo punto, definisci i contorni con una matita e stendi il rossetto con un pennellino per una maggiore precisione. Infine, tampona con una velina per fissare il colore! Non perdere i nostri consigli su come far durare il rossetto più a lungo.

Ora non ti resta che sfoggiare le tue labbra effetto bold con eleganza e raffinatezza!