Da Maisons du Monde trovi le tende in stile shabby chic in offerta

Quali sono le tende shabby chic di Maisons du Monde da avere in casa? Ecco come rendere la propria abitazione ancora più raffinata ed elegante!

Le tende shabby chic di Maisons du Monde sono tra i prodotti preferiti dell’ultimo periodo, inoltre è possibile trovarle anche in offerta in occasione delle feste natalizie.

Oltre ad essere l’ideale per migliorare l’isolamento termico della stanza, le tende possono aiutare a filtrare i raggi solari e soprattutto a rendere l’ambiente ancora più completo e accogliente. La tenda, quindi, gioca un ruolo molto importante, motivo per cui dovresti approfittare degli sconti da Maisons du Monde e iniziare a rendere la tua casa ancora più in stile shabby chic.

Lo stile shabby chic, per chi non lo sapesse, è sempre più ricercato nell’ultimo periodo, questo perché oltre a rendere la casa molto più chic ed elegante, è possibile sfruttare tutti quegli arredi dall’aspetto vintage e autentici.

Tende Maisons du Monde in stile shabby chic, perché averle

Uno stile d’altri tempi al passo con le tendenze del giorno d’oggi, per chi ama osare ma senza esagerare e privilegia tutto ciò che è retrò dall’aspetto un po’ romantico, ecco che lo stile shabby chic potrebbe fare al suo caso. Le tende shabby chic di Maisons du Monde in una casa potrebbero fare veramente la differenza.

Uno dei prodotti più richiesti del momento, che è possibile trovare online con un sconto del 40%, è la tenda ricamata bianca in cotone con laccetti. Alta 250 cm 100% cotone, è una tenda dall’aspetto vintage che dona quel tocco di stile shabby chic ad una qualsiasi stanza come il soggiorno o la cucina.

Per la camera da letto, invece, potresti optare per la tenda beige lucido in cotone e lino con occhielli, perfetta per rendere l’ambiente più caldo e accogliente. Molto bella ed elegante anche la tenda in garza di lino fine avorio, è trasparente e la luce passa in maniera molto delicata, motivo per cui è consigliata per un ambiente come la cucina o la sala da pranzo.

Chi ama lo stile shabby chic potrebbe anche prendere in considerazione l’idea di decorare le varie stanze con la tenda con passanti in velo di lino beige, una tenda luminosa, pratica ed elegante che creerà un’atmosfera accogliente e super romantica.

Insomma, da Maisons du Monde ci si può davvero sbizzarrire: ti basterà aprire il sito online oppure recarti in uno degli store in tutta Italia, e mettere nel carrello tutto quell’arredamento in perfetto stile shabby chic per una casa elegante dal tocco vintage!