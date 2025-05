Temptation Island, nuova indiscrezione: la prima coppia è già famosa

Temptation Island scalda i motori e si prepara ad una nuova, attesissima, edizione. Come ogni anno, nel corso dei mesi più caldi, la maggior parte delle trasmissioni tv va in vacanza per poi tornare in onda in autunno, con appuntamenti inediti. Il docu-reality dedicato alle coppie, invece, arriva proprio nel pieno dell’estate e i telespettatori non vedono l’ora di conoscere tutte le novità.

Contrariamente a come era stato inizialmente annunciato, non ci sarà il raddoppio poiché andrà in onda una sola edizione della trasmissione, le cui riprese inizieranno tra la fine di maggio e l’inizio di giugno. La prima puntata della 14esima edizione dello show dovrebbe arrivare tra la fine di giugno e l’inizio di luglio, ma ci sono già i primi indizi circa una possibile coppia che parteciperà.

Temptation Island, nuova edizione: arriva uno spoiler sulla prima coppia

Cambia la location ma non il format. Dopo più di dieci anni, Temptation Island abbandona l’Is Morus Relais in Sardegna e si trasferisce in Calabria, al Calalandrusa Resort a Guardavalle Marina. Una svolta storica ma che non cambierà il programma e il suo regolamento: diverse coppie sbarcheranno nel villaggio con lo scopo di mettere alla prova i propri sentimenti.

Al timone dello show ci sarà il veterano Filippo Bisciglia ma, almeno per il momento, non esistono notizie ufficiali in merito alle coppie che parteciperanno. Nelle scorse ore, però, è trapelata una indiscrezione che ha incuriosito non poco gli appassionati delle trasmissioni di Maria De Filippi. La prima coppia di Temptation Island 2025, infatti, potrebbe arrivare proprio dal trono over di Uomini e Donne.

A lanciare lo scoop è stato Lorenzo Pugnaloni, che nelle sue stories di Instagram ha parlato della possibilità di vedere due ex protagonisti del parterre del dating show sull’isola della tentazioni. Non sarebbe la prima volta che degli ex volti di Uomini e Donne decidessero di mettersi in gioco a Temptation Island: tra gli altri, anche Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno partecipato al programma nell’estate del 2018.

L’indiscrezione non è stata confermata, né sono stati fatti i nomi dei possibili partecipanti. Indovinare non è così semplice poiché nell’edizione di Uomini e Donne che si sta per concludere sono nate numerose coppie all’interno del trono over. Pugnaloni ha, infatti, specificato che si tratta di una coppia “tra le ultime uscite”. Al pubblico non resta che attendere qualche settimana per ricevere le prime anticipazioni e tutte le news su una delle trasmissioni più amate di sempre.