Una tazza al giorno può cambiare tutto è un vero superfood da avere sempre in casa

Oggi ti sveleremo quale alimento non deve mai mancare nella tua dispensa. Possiamo definirlo un superfood, un alimento che si può bere, una bevanda, ne basta una tazza al giorno e la tua vita cambierà davvero, ovviamente in meglio. Sai di cosa si tratta? Ogni giorno il nostro corpo ha bisogno di idratarsi, si sa che bisogna bere almeno 2 litri di acqua nell’arco della giornata, ma lo sai che dovresti anche bere questo? Scopriamo subito di cosa si tratta!

Consumare il te verde apporta tantissimi benefici: una tazza al giorno può davvero cambiare tutto

Il superfood che può davvero cambiare la tua vita è il tè verde. Negli ultimi anni è in voga, si sorseggia il tè verde di pomeriggio, tra una chiacchiera e l’altra con amiche o davanti ad un bel film, ma non tutti conoscono i benefici. Si beve più per moda, ma diversi studi hanno confermato che bere una tazza al giorno di te verde può davvero apportare tantissimi benefici alla nostra salute scopriamo subito! Dopo l’acqua che si aggiudica il podio più alto per la “bevanda” più consumata al mondo, al secondo posto troviamo il te verde. Questo è stato diffuso in seguito ad uno studio dalla Tea Association of the USA. Si tratta di un te che si può gustare sia freddo che caldo. Una bevanda che si ottiene per infusione delle foglie della pianta Camellia sinensis appartenente alla famiglia delle Teacee.

Queste foglie vengono coltivate sin dall’antichità in India, Cina e Giappone, ma da qualche anno anche in Africa orientale, in Indonesia e nell’America Meridionale. Le foglie sono sempreverdi e hanno diverse forme. A differenza di altre, il te verde è conosciuto e famoso proprio per i suoi effetti benefici sull’organismo perché come ben noto a tutti il te verde ha un azione antiossidante, drenante e antinfiammatorio.

Le foglie di tè subiscono un processo termico detto stabilizzazione, in parole povere inibendo gli enzimi responsabili dell’ossidazione, le foglie rimarranno sempre verdi. Inoltre non viene sottoposto a fermentazione.

Nonostante siano stati confermati i benefici del te verde, risulta ancora una materia di studio proprio per capire sempre di più il suo ruolo curativo. I benefici del tè verde sono questi:

un concentrato di antiossidanti

rafforza le difese antiossidanti

protegge le cellule buone dalle mutazioni e inibisce la crescita di quelle cancerose

inibisce la formazione di coaguli

riduce la presenza di grassi e colesterolo nel sangue

rallenta lo sviluppo di aterosclerosi e malattie coronariche

accelera il metabolismo dei grassi e degli zuccheri, facilitando la diminuzione del peso corporeo

migliora la cellulite

previene infezioni delle vie urinarie

contrasta l’ipertensione

previene l’osteoporosi

Inoltre recenti studi hanno dimostrato gli effetti anti-stress e effetti antinfiammatori del te verde. Ovviamente non si consiglia di esagerare con l’assunzione del te verde perché a lungo andare può causare ansia, nervosismo e insonnia. Una tazza al giorno va più che bene.

Come scegliere e preparare il tè verde?

Attenzione non sono tutti i uguali il te verde! SI consiglia di scegliere foglie intere o tè sfuso di buona qualità, sconsigliamo vivamente le bustine di te industriale! Mettere le foglie in acqua ad una temperatura intorno ai 70-80°C solo così non bruceranno le foglie, lasciare le foglie in fusione per 3 minuti e poi servire.