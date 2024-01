Taylor Swift crea dipendenza: non solo la sua musica, ma anche il suo make up!

Taylor Swift, famosa per le sue canzoni, ci svela la sua nuova dipendenza in fatto di make up!

Taylor Swift è la persona del 2023 secondo quanto rivelato dal Time. La 34enne è l’artista femminile numero 1 nella classifica americana degli album.

Siamo abituati a vedere Taylor Swift truccata sempre uguale, tanto che il suo make up è diventato iconico. Eyeliner nero, una passata di mascara, labbra rosse e manicure sempre perfetta: il suo stile, oltre che alla sua musica, crea dipendenza!

Ma quali prodotti beauty utilizza la cantante super famosa? Facciamo un giro nel suo beauty case e scopriamo quali cosmetici Taylor Swift usa solitamente!

Make up come Taylor Swift: ecco i suoi prodotti make up

Molti utenti sui social si domandando quali siano i prodotti make up utilizzati da Taylor Swift. La cantante ha rivelato poco o nulla nel suo passato, ma noi siamo qui per rivelarti la verità.

La donna ha sempre lasciato un alone di mistero in merito a questo argomento. Se lei decidesse di rivelare i prodotti make up che utilizza solitamente, questi avrebbe un boom nelle vendite.

E allora perché non spifferare nulla?

Sappiamo che la sua tinta di rossetto preferita è della Pat McGrath. Infatti, la cantante l’ha sfoggiato nel videoclip di Bejeweled.

Taylor indossava il rossetto LiquiLUST Legendary Wear nella tonalità Elson 4 e la matita labbra PermaGel Ultra Glide.

Dopo l’uscita del video, la McGrath ha lanciato una collezione di trucchi approvata dalla cantante chiamata Taylor-Made.

I prodotti sono esauriti in poche ore.

Mentre Giulia Salemi ci mostra gli esercizi della sua ginnastica facciale, molti credono che la Swift non riveli i suoi prodotti cosmetici perché voglia lasciare campo libero a tutti. Non vuole far sentire “piccola” una persona che non si può permettere il makeup sponsorizzato da lei.

Vuole che tutte si possano sentire come lei. Un rossetto rosso vale l’altro e non è importante spendere troppi soldi per somigliare alla cantante.

Il fatto assurdo è che ogni volta che Taylor viene cercata su Google, si registra un aumento delle ricerche di rossetto rosso.

Se vuoi duplicare perfettamente il rossetto rosso della cantante, dovrai cercare un prodotto dalle tonalità blu-rossa dal finish opaco.

Tra i rossetti utilizzati dalla star troviamo alcuni della MAC Cosmetics, Dragon Girls di Nars, Fenty Beauty nella tonalità Uncensored.

Rosso per le labbra, ma anche per le unghie. Se siamo abituate a vedere questa tinta abbinata all’eyeliner nero e gli ombretti brillanti sul viso di Taylor Swift, non manca il dettaglio del medesimo colore sulle sue unghie.

Anche in questo caso, non sappiamo bene quale sia il prodotto preferito della popstar. Si pensa che si tratti dello smalto rosso di O.P.I e Minx Nails.

Forse Taylor è pronta a lanciare il suo beauty brand o forse vuole far sentire tutte libere di sentirsi come lei senza dover spendere un occhio della testa.

In qualsiasi caso, la Swift continua a guadagnare sempre più consensi!